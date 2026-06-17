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НАТО готує нові поставки Patriot для України: ефір День.LIVE

НАТО готує нові поставки Patriot для України: ефір День.LIVE

17 червня 2026 р. 13:13

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   Гостями ефіру День.LIVE стали кандидат політичних наук Андрій Ковальов, речник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Коваленко, військовий оглядач Олексій Гетьман, підполковник Євген Роженюк, перший віцепрезидент Торгово-промислової палати України Михайло Непран, соціолог Дмитро Громаков та в.о. заступника начальника Служби відновлення у Житомирській області Ярослав Бондарчук.

Подивитися ефір День.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір День.LIVE

 Гості ефіру обговорять, що саміт НАТО зосередиться на посиленні протиповітряної оборони України, постачанні ракет до систем Patriot і нової військової техніки. Генсек Марк Рютте підтвердив готовність західних партнерів забезпечувати фінансування української оборони та надалі підтримувати Київ.

Серед інших тем:

  • ДБР вивчає чорні скриньки з місця авіакатастрофи Су-24М на Хмельниччині;
  • на Хмельниччині розбився бомбардувальник Су-24М: загинули двоє пілотів;
  • допомога від США: Україна отримає частину з одного мільярда доларів;
  • лідери G7 анонсували передачу Україні засобів ППО та нові санкції проти РФ;
  • Трамп готовий допомагати Україні та чинити тиск на Путіна, повідомляє Politico;
  • Росія атакувала Запоріжжя: горять торговельний центр і житловий будинок, є загиблі та постраждалі.

Як писали Новини.LIVE, генсек НАТО повідомив, що під час зустрічі міністрів оборони країн-членів Альянсу обговорять про ППО та зброю для України.

Крім того, Рютте закликав партнерів не зупиняти постачання озброєння Києву. Він наголосив, що постійна підтримка дозволить українській армії втримати свою ініціативу на полі бою.

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12:49 Рютте: участь Зеленського на саміті НАТО буде в обмеженому форматі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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