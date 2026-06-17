Прем’єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що позиція президента США Дональда Трампа щодо війни в Україні зазнала суттєвих змін. За його словами, Трамп почав більш реалістично оцінювати ситуацію на фронті.

Карні також зазначив, що останнім часом Сполучені Штати демонструють готовність посилювати економічний тиск на Росію та розглядати нові пакети оборонної допомоги для України.

"Йшлося про зміну тону щодо України, зміну орієнтації, більш реалістичні, на нашу думку, очікування щодо подальшого перебігу цієї війни та позицію проти Росії", — сказав Марк Карні.

Про це дивіться в ефірі Вечір.LIVE.

Гості ефіру:

Сергій Ауслендер, журналіст (Ізраїль)

Сергій Асланян, журналіст та ведучий "Ходорковский LIVE"

Олексій Гончаренко, народний депутат України, "Європейська Солідарність"

Леонід Косянчук, експрезидент Асоціації "Об'єднання операторів ринку нафтопродуктів України

Кирило Фесик, голова Оболонської РДА у місті Києві, кандидат юридичних наук

Віктор Глеба, експерт з державного управління в галузі містобудування, заступник головного архітектора м.Києва (2004-2008)

Володимир Мартиненко, радник міністра внутрішніх справ України 2015-2021рр, адвокат, доктор філософії у галузі Право

Олег Попенко, голова Спілки споживачів комунальних послуг

Новини.LIVE повідомляли, що Президент США Дональд Трамп заявив про готовність надати Україні допомогу та посилити тиск на російського диктатора Володимира Путіна. Водночас він очікує, що європейські союзники у відповідь підтримають його позицію щодо Ірану.

Новини.LIVE інформували, що Прем’єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що позиція президента США Дональда Трампа щодо війни в Україні зазнала помітних змін. За його словами, американський лідер почав більш реалістично оцінювати ситуацію на фронті.