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Чому кияни отримують шалені рахунки за тепло: ефір Київський час

Чому кияни отримують шалені рахунки за тепло: ефір Київський час

17 червня 2026 р. 19:00

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19:00 Чому кияни отримують шалені рахунки за тепло: ефір Київський час

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19:00 Чому кияни отримують шалені рахунки за тепло: ефір Київський час

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Гостями ефіру "Київський час" стали очільник Оболонської районної державної адміністрації Кирило Фесик, експерт з державного управління в галузі містобудування Віктор Глеба, радник міністра внутрішніх справ України 2015-2021 років Володимир Мартиненко та голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко

Подивитися ефір "Київського часу" можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір "Київський час"

Гості ефіру обговорять наслідки російської атаки на Києво-Печерську лавру та можливості відновлення пошкодженої культурної спадщини. Крім того, темою також будуть шалені рахунки за тепло: як формуються нарахування та чи варто готуватися до подальшого зростання тарифів.

Як писали Новини.LIVE, у ніч проти 15 червня російські окупанти масовано атакували Києво-Печерську лавру дроном. У мережі показали момент удару.

А гендиректор Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" Максим Остапенко заявив що удар міг бути здійснений БпЛА, який оснащений запалювальною сумішшю.

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18:57 Трамп: США розглянуть можливість виробництва ракет в Україні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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