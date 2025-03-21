Заява Зеленського про миротворців в Україні — ефір Вечір.LIVE

Гостями ефіру Вечір.LIVE стали нардеп Руслан Горбенко, командир першого штурмового батальйону 3 ОШБР Володимир Фокін, політтехнолог Руслан Рохов, політолог-міжнародник Андрій Бузаров та журналіст Євген Кисельов. Зокрема, вони обговорять заяву Президента Володимира Зеленського щодо миротворців в Україні.
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Ефір Вечір.LIVE
Гості ефіру прокоментують саміт лідерів Європейського Союзу. Крім того, вони обговорять, що Україна розглядає наступну зустріч у Саудівській Аравії як двосторонню з представниками США.
Серед інших тем:
- Україна вже має перелік країн, готових розмістити миротворців на території держави, — МЗС;
- у Німеччині схвалили масштабний пакет витрат на оборону, що розблокує допомогу Україні;
- Франція та Британія уже відмовились від ідеї введення військ в Україну і тепер пропонують альтернативу у вигляді миротворців ООН, — The Telegraph.
Нагадаємо, Зеленський заявив, що незабаром відбудеться зустріч "Коаліції охочих", на якій обговорять відправку контингенту в Україну.
Також глава держави зазначив, що ООН не може гарантувати безпеку, тому цей варіант з миротворцями не розглядається.