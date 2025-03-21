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Заява Зеленського про миротворців в Україні — ефір Вечір.LIVE

Заява Зеленського про миротворців в Україні — ефір Вечір.LIVE

21 березня 2025 р. 17:50

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17:50 Заява Зеленського про миротворців в Україні — ефір Вечір.LIVE

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17:22 Зеленський та Павел виступили із заявою — трансляція

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16:45 Трамп зробив термінову заяву про війну в Україні — трансляція

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13:11 Президент Чехії приїхав до Києва — ефір День.LIVE

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08:00 Зеленський висловився щодо часткового перемир'я — ефір Ранок.LIVE

20 березня 2025
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23:59 Фон дер Ляєн та Кошта проводять пресконференцію — прямий ефір

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21:45 Трамп виступає у Вашингтоні — прямий ефір

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17:50 Зеленський назвав, де РФ планує наступ — ефір Вечір.LIVE

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16:27 Зеленський виступає у Норвегії із важливою заявою — трансляція

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13:00 Перші деталі з саміту в Брюсселі щодо України — ефір День.LIVE

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17:50 Заява Зеленського про миротворців в Україні — ефір Вечір.LIVE

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17:22 Зеленський та Павел виступили із заявою — трансляція

Text

16:45 Трамп зробив термінову заяву про війну в Україні — трансляція

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13:11 Президент Чехії приїхав до Києва — ефір День.LIVE

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08:00 Зеленський висловився щодо часткового перемир'я — ефір Ранок.LIVE

20 березня 2025
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23:59 Фон дер Ляєн та Кошта проводять пресконференцію — прямий ефір

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21:45 Трамп виступає у Вашингтоні — прямий ефір

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17:50 Зеленський назвав, де РФ планує наступ — ефір Вечір.LIVE

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16:27 Зеленський виступає у Норвегії із важливою заявою — трансляція

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13:00 Перші деталі з саміту в Брюсселі щодо України — ефір День.LIVE

Гостями ефіру Вечір.LIVE стали нардеп Руслан Горбенко, командир першого штурмового батальйону 3 ОШБР Володимир Фокін, політтехнолог Руслан Рохов, політолог-міжнародник Андрій Бузаров та журналіст Євген Кисельов. Зокрема, вони обговорять заяву Президента Володимира Зеленського щодо миротворців в Україні.

Подивитися ефір Вечір.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Вечір.LIVE

Гості ефіру прокоментують саміт лідерів Європейського Союзу. Крім того, вони обговорять, що Україна розглядає наступну зустріч у Саудівській Аравії як двосторонню з представниками США.

Серед інших тем: 

  • Україна вже має перелік країн, готових розмістити миротворців на території держави, — МЗС;
  • у Німеччині схвалили масштабний пакет витрат на оборону, що розблокує допомогу Україні;
  • Франція та Британія уже відмовились від ідеї введення військ в Україну і тепер пропонують альтернативу у вигляді миротворців ООН, — The Telegraph.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що незабаром відбудеться зустріч "Коаліції охочих", на якій обговорять відправку контингенту в Україну.

Також глава держави зазначив, що ООН не може гарантувати безпеку, тому цей варіант з миротворцями не розглядається.

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18:10 Українці в Польщі — за що можуть оштрафувати у 2025 році

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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