Заява Зеленського про миротворців в Україні — ефір Вечір.LIVE

Гостями ефіру Вечір.LIVE стали нардеп Руслан Горбенко, командир першого штурмового батальйону 3 ОШБР Володимир Фокін, політтехнолог Руслан Рохов, політолог-міжнародник Андрій Бузаров та журналіст Євген Кисельов. Зокрема, вони обговорять заяву Президента Володимира Зеленського щодо миротворців в Україні.

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Ефір Вечір.LIVE

Гості ефіру прокоментують саміт лідерів Європейського Союзу. Крім того, вони обговорять, що Україна розглядає наступну зустріч у Саудівській Аравії як двосторонню з представниками США.

Серед інших тем:

Україна вже має перелік країн, готових розмістити миротворців на території держави, — МЗС;

у Німеччині схвалили масштабний пакет витрат на оборону, що розблокує допомогу Україні;

Франція та Британія уже відмовились від ідеї введення військ в Україну і тепер пропонують альтернативу у вигляді миротворців ООН, — The Telegraph.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що незабаром відбудеться зустріч "Коаліції охочих", на якій обговорять відправку контингенту в Україну.

Також глава держави зазначив, що ООН не може гарантувати безпеку, тому цей варіант з миротворцями не розглядається.