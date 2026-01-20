Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow За якої умови Зеленський поїде на форум у Давос — ефір Вечір.LIVE arrow
За якої умови Зеленський поїде на форум у Давос — ефір Вечір.LIVE

За якої умови Зеленський поїде на форум у Давос — ефір Вечір.LIVE

20 січня 2026 р. 18:05

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

18:05 За якої умови Зеленський поїде на форум у Давос — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Україна використала нові ракети ППО — ефір День.LIVE

Text

08:00 Комбінована атака по Україні — ефір Ранок.LIVE

19 січня 2026
Text

18:08 Київ неможливо повернути до графіків відключень — ефір Вечір.LIVE

Text

13:27 Початок форуму у Давосі — ефір День.LIVE

Text

08:00 Росія хоче нашкодити українським АЕС — ефір Ранок.LIVE

16 січня 2026
Text

21:00 Підвищення зарплат та пільги бізнесу — інтервʼю Гетманцева

Text

17:50 Зеленський зробив заяву щодо дефіциту електроенергії — Вечір.LIVE

Text

13:20 Україна отримає додаткові енергопотужності з ЄС — ефір День.LIVE

Text

08:00 Україна скликає енергетичний Рамштайн — ефір Ранок.LIVE

Text

18:05 За якої умови Зеленський поїде на форум у Давос — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Україна використала нові ракети ППО — ефір День.LIVE

Text

08:00 Комбінована атака по Україні — ефір Ранок.LIVE

19 січня 2026
Text

18:08 Київ неможливо повернути до графіків відключень — ефір Вечір.LIVE

Text

13:27 Початок форуму у Давосі — ефір День.LIVE

У швейцарському місті Давос відбувається 56 щорічна зустріч бізнесменів та політиків, в рамках якої також обговорять наближення миру в російсько-українській війні, відбудову України та низку інших важливих питань. Своєю чергою президент Володимир Зеленський заявив, що наразі не планує їхати на форум у Давос, однак він назвав умову, за якої така поїздка можлива.

Про це та не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE.

Хто в гостях в студії Новини.LIVE

Обговорити актуальні події України та світу до нас завітали такі експерти:

  • Максим Розумний, доктор політичних наук
  • Антон Кучухідзе, співзасновник аналітичного центру "Об’єднана Україна"
  • Сергій Козир, народний депутат, "Слуга народу"
  • Сергій Куюн, експерт паливного ринку та директор консалтингової компанії "А-95"
  • Богдан Долінце, експерт з питань авіаційного ринку 

Нагадаємо, що вже відбулися перші зустрічі української делегації в Давосі. Подробиці розкрив Секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров.

Також Зеленський сказав, чого Україна очікує від форуму в Давосі-2026.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

18:21 Зеленський призначив ексміністра Кубракова своїм радником

Text

18:05 За якої умови Зеленський поїде на форум у Давос — ефір Вечір.LIVE

18:05 Скільки коштують продукти і сувеніри в Буковелі — огляд цін

17:47 Окремий будинок у центрі Одеси плюс подарунок — яка вартість

17:35 Безплатний "Скринінг здоров’я 40+" — як записатися на обстеження

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:35 Янукович отримав 15 років за ґратами в ще одній справі — деталі

17:32 День вшанування "кіборгів" — Зеленський звернувся до українців

17:31 Виселення з житла — хто з українців захищений законом у 2026 році

17:21 Укренерго назвало регіони з найдовшими відключеннями світла

17:12 Цей звичайний фрукт коштує тисячі гривень в Україні — що з ціною

18:21 Зеленський призначив ексміністра Кубракова своїм радником

18:05 Скільки коштують продукти і сувеніри в Буковелі — огляд цін

17:47 Окремий будинок у центрі Одеси плюс подарунок — яка вартість

17:35 Безплатний "Скринінг здоров’я 40+" — як записатися на обстеження

17:35 Янукович отримав 15 років за ґратами в ще одній справі — деталі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:32 День вшанування "кіборгів" — Зеленський звернувся до українців

17:31 Виселення з житла — хто з українців захищений законом у 2026 році

17:21 Укренерго назвало регіони з найдовшими відключеннями світла

17:12 Цей звичайний фрукт коштує тисячі гривень в Україні — що з ціною

16:55 Рейтинг "Укрзалізниці" знизили до "C" — що це означає

17:47 Водохреща в Одесі — коли та як святкують городяни

17 січня

08:25 Як змінилися ціни на одеському ринку — які продукти у попиті

16 січня

06:33 Одеса вже місяць без світла — які перспективи на кінець зими

15 січня

06:33 Життя в блекаути — чи планують одесити виїжджати з міста

13 січня

22:33 Закінчення війни у 2026 — думки одеситів про шанси та можливості

12 січня

22:33 Які економічні сюрпризи чекають Україну — вартість валюти

9 січня

18:52 Зимові відпустки 2026 — як будуть відпочивати одесити

06:29 Від миру до процвітання — що змінюється в головах партнерів

8 січня

21:33 Ринок Черемушки в Одесі — що подорожчало після свят

16:12 Особливі вміння — чим Буданов допомагає президенту в ОП

Text

18:05 За якої умови Зеленський поїде на форум у Давос — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Україна використала нові ракети ППО — ефір День.LIVE

Text

08:00 Комбінована атака по Україні — ефір Ранок.LIVE

19 січня
Text

18:08 Київ неможливо повернути до графіків відключень — ефір Вечір.LIVE

Text

13:27 Початок форуму у Давосі — ефір День.LIVE

Відео по темі

Всі відео
Україна використала нові ракети ППО — ефір День.LIVE

Україна використала нові ракети ППО — ефір День.LIVE

20 січня 2026 р. 13:00
Комбінована атака по Україні — ефір Ранок.LIVE

Комбінована атака по Україні — ефір Ранок.LIVE

20 січня 2026 р. 08:00
Київ неможливо повернути до графіків відключень — ефір Вечір.LIVE

Київ неможливо повернути до графіків відключень — ефір Вечір.LIVE

19 січня 2026 р. 18:08
Початок форуму у Давосі — ефір День.LIVE

Початок форуму у Давосі — ефір День.LIVE

19 січня 2026 р. 13:27
Росія хоче нашкодити українським АЕС — ефір Ранок.LIVE

Росія хоче нашкодити українським АЕС — ефір Ранок.LIVE

19 січня 2026 р. 08:00
Підвищення зарплат та пільги бізнесу — інтервʼю Гетманцева

Підвищення зарплат та пільги бізнесу — інтервʼю Гетманцева

16 січня 2026 р. 21:00
Зеленський зробив заяву щодо дефіциту електроенергії — Вечір.LIVE

Зеленський зробив заяву щодо дефіциту електроенергії — Вечір.LIVE

16 січня 2026 р. 17:50
Україна отримає додаткові енергопотужності з ЄС — ефір День.LIVE

Україна отримає додаткові енергопотужності з ЄС — ефір День.LIVE

16 січня 2026 р. 13:20

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації