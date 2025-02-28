Візит Зеленського до США та заява Трампа про мир — ефір День.LIVE

Сьогодні в День.LIVE обговоримо історичний візит Президента України Володимира Зеленського до США. Також дізнаємося, які додаткові положення міститиме угода про корисні копалини.
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Інші теми ефіру
- Трамп хотів скасувати візит Зеленського до Вашингтона, але Макрон переконав його;
- США очікують на прибуток у $20 млрд від угоди щодо надр з Україною, — Білий дім;
- Путін не нападе знову після мирної угоди з Україною, — Трамп;
- Туреччина готова розмістити своїх миротворців в Україні.
Гості сьогоднішнього ефіру
- кандидат політичних наук, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад" Олексій Буряченко;
- політолог Ігор Петренко;
- президент Української авіаційної асоціації пілотів Геннадій Хазан;
- голова Запорізької районної державної адміністрації Олег Буряк;
- ветеран війни, бойовий медик Євген Рогачевський;
- директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова Володимир Дубовик;
- співак та лідер гурту "ТНМК" Олег "Фагот" Михайлюта;
Нагадаємо, 28 лютого у другій половині дня Володимир Зеленський прибуде до Вашингтону, щоб зустрітись із президентом США Дональдом Трампом.
Також ми писали, що американський лідер Дональд Трамп дав свою оцінку термінам закінчення війни в Україні.