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Візит Зеленського до США та заява Трампа про мир — ефір День.LIVE

Візит Зеленського до США та заява Трампа про мир — ефір День.LIVE

28 лютого 2025 р. 13:10

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13:10 Візит Зеленського до США та заява Трампа про мир — ефір День.LIVE

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11:54 Цимбалюк пояснив, чому заборона на виїзд для митців — не вихід

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08:00 Зеленський зустрінеться з Трампом у США — ефір Ранок.LIVE

27 лютого 2025
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22:55 Пресконференція Трампа та Стармера — прямий ефір

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17:58 Чому Сирський терміново поїхав на фронт — ефір Вечір.LIVE

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13:27 Європа скликає екстрену нараду через Україну — ефір День.LIVE

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08:00 Нова заява Трампа ошелешила Путіна — ефір Ранок.LIVE

26 лютого 2025
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19:28 Трамп ухвалює рішення щодо України — трансляція

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19:00 Київ готується до війни чи миру — ефір Київський час

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17:50 Що Зеленський обговорить з Трампом у Вашингтоні — ефір Вечір.LIVE

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13:10 Візит Зеленського до США та заява Трампа про мир — ефір День.LIVE

Text

11:54 Цимбалюк пояснив, чому заборона на виїзд для митців — не вихід

Text

08:00 Зеленський зустрінеться з Трампом у США — ефір Ранок.LIVE

27 лютого 2025
Text

22:55 Пресконференція Трампа та Стармера — прямий ефір

Text

17:58 Чому Сирський терміново поїхав на фронт — ефір Вечір.LIVE

Text

13:27 Європа скликає екстрену нараду через Україну — ефір День.LIVE

Text

08:00 Нова заява Трампа ошелешила Путіна — ефір Ранок.LIVE

26 лютого 2025
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19:28 Трамп ухвалює рішення щодо України — трансляція

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19:00 Київ готується до війни чи миру — ефір Київський час

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17:50 Що Зеленський обговорить з Трампом у Вашингтоні — ефір Вечір.LIVE

Сьогодні в День.LIVE обговоримо історичний візит Президента України Володимира Зеленського до США. Також дізнаємося, які додаткові положення міститиме угода про корисні копалини.

Подивитися ефір можна за посиланням.

Інші теми ефіру

  • Трамп хотів скасувати візит Зеленського до Вашингтона, але Макрон переконав його;
  • США очікують на прибуток у $20 млрд від угоди щодо надр з Україною, — Білий дім;
  • Путін не нападе знову після мирної угоди з Україною, — Трамп;
  • Туреччина готова розмістити своїх миротворців в Україні. 

Гості сьогоднішнього ефіру

  • кандидат політичних наук, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад" Олексій Буряченко;
  • політолог Ігор Петренко;
  • президент Української авіаційної асоціації пілотів Геннадій Хазан;
  • голова Запорізької районної державної адміністрації Олег Буряк;
  • ветеран війни, бойовий медик Євген Рогачевський;
  • директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова Володимир Дубовик;
  • співак та лідер гурту "ТНМК" Олег "Фагот" Михайлюта;

Нагадаємо, 28 лютого у другій половині дня Володимир Зеленський прибуде до Вашингтону, щоб зустрітись із президентом США Дональдом Трампом. 

Також ми писали, що американський лідер Дональд Трамп дав свою оцінку термінам закінчення війни в Україні.

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14:07 Виманили гроші у 200 людей — в Одесі розкрили піраміду

13:48 У Києві поховали бойового медика із США Ітана Хертвіка — фото

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:47 У ЦПД спростували захоплення села Новеньке на Сумщині

13:34 На Львівщині чоловік понад рік був у СЗЧ — як його покарав суд

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