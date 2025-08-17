Візит Зеленського до Брюселлю — трансляція

Президент України Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до Брюселлю. Тут у нього запланована зустріч з очільницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Чим Зеленський займатиметься у Брюселлі

Політики спільно візьмуть участь в Коаліції охочих. А завтра Урсула фон дер Ляєн відвідає із Зеленським президента США Дональда Трампа у Вашингтоні.

Нагадаємо, зустріч Зеленського і Трампа відбудеться вже завтра, 18 серпня.

Зустріч також відвідають президент Франції Емманюель Макрон, очільник Фінляндії Александр Стубб, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні.

Раніше ми писали, що Трамп підтримав позицію російського диктатораВолодимира Путіна у бажанні повністю захопити Донбас.