Візит Зеленського до Берліна та теракт на Київщині: ефір День.LIVE

Візит Зеленського до Берліна та теракт на Київщині: ефір День.LIVE

14 квітня 2026 р. 13:24

13:24 Візит Зеленського до Берліна та теракт на Київщині: ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський анонсував перемовини з ЄС про захист неба: Ранок.LIVE

13 квітня 2026
Text

22:30 Трамп готує несподіваний хід по Ірану: інтерв'ю з Куртом Волкером

Text

18:43 Мадяр готовий до співпраці з РФ: ефір Вечір.LIVE

Text

13:17 Україна готується до зустрічі Зеленського та Мадяра: ефір День.LIVE

Text

08:00 Орбан визнав поразку на виборах, Мадяр переміг: ефір Ранок.LIVE

10 квітня 2026
Text

21:00 Великдень, ТЦК та гроші від МВФ: ефір з Гетманцевим

Text

18:00 СБУ попереджає про загрозу терактів на Великдень: ефір Вечір.LIVE

Text

13:16 Зеленський заявив, що відмова від ядерки була помилкою: ефір День.LIVE

Text

08:00 Росія погодилася на великоднє перемир'я: ефір Ранок.LIVE

Text

13:24 Візит Зеленського до Берліна та теракт на Київщині: ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський анонсував перемовини з ЄС про захист неба: Ранок.LIVE

13 квітня 2026
Text

22:30 Трамп готує несподіваний хід по Ірану: інтерв'ю з Куртом Волкером

Text

18:43 Мадяр готовий до співпраці з РФ: ефір Вечір.LIVE

Text

13:17 Україна готується до зустрічі Зеленського та Мадяра: ефір День.LIVE

У вівторок, 14 квітня, Президент України Володимир Зеленський прибув до Берліна. Глава держави зустрівся з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем. Лідери візьмуть участь у засіданні міжурядових консультацій.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі День.LIVE у вівторок, 14 квітня.

Гості ефіру День.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • В'ячеслав Потапенко — заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень;
  • Денис Марчук — заступник голови Всеукраїнської аграрної ради;
  • Валерій Боровик — засновник компанії виробника оборонної продукції "First Contact". Учасник бойових дій;
  • Олексій Іщенко — начальник Служби відновлення у Київській області;
  • Олена Шуляк — голова Комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування;
  • Володимир Джиджора — віцепрезидент Об'єднаної конфедерації офіцерів резерву країн НАТО. Ексдипломат посольства України в Ірані.

Про що говоритимуть в ефірі День.LIVE

Сьогодні гості ефіру День.LIVE обговорюватимуть наступні теми:

  • важливо під час війни: Зеленський зустрівся з членами ради церков;
  • у Берліні розпочалася церемонія зустрічі Зеленського з Мерцом;
  • США та Іран готують новий раунд переговорів: названо можливу дату;
  • Запорізька АЕС залишилась без електропостачання, — МАГАТЕ;
  • українські далекобійні дрони вже летять на відстань 1750 кілометрів, — Зеленський;
  • ГУР розкрило "начинку" російського дрона Князь Віщий Олег;
  • Київщина готує нові проєкти відбудови разом із корейськими партнерами.

Новини.LIVE інформували, що 14 квітня у Берліні Володимир Зеленський провів зустріч з канцлером ФРН Фрідріхом Мерцем. Також лідери взяли участь в українсько-німецьких міжурядових консультаціях. Передбачені спільні заяви для преси та підписання документів.

Також Новини.LIVE писали, що 14 квітня у Броварах Київської області пролунав потужний вибух. Внаслідок чого постраждав чоловік. У поліції повідомляють про теракт.

14:42 Як обирати яйця на ринку: 3 ознаки свіжості та якості

14:39 Кім: для відновлення економіки потрібні довгострокові програми

14:33 На Одещині викрили масштабну аферу з житлом для військових

14:32 Ремонт у сталінці неприємно здивує власників житла: що приховує старий фонд

14:30 Зарплати у бюджетній сфері: чи чекати індексації виплат у травні

14:30 Мерц: Німеччина підтримує заборону на виїзд чоловіків з України

14:24 Гуманоїдний робот H1 впритул підійшов до швидкості Усейна Болта

14:02 Росія атакувала Дніпро та вбила чотирьох людей: фото наслідків

13:55 Контроль над світовою логістикою: Зеленський пропонує потужний союз

13:43 Кім: понад половина Миколаївщини не використовує газ для опалення

14:42 Як обирати яйця на ринку: 3 ознаки свіжості та якості

14:39 Кім: для відновлення економіки потрібні довгострокові програми

14:33 На Одещині викрили масштабну аферу з житлом для військових

14:32 Ремонт у сталінці неприємно здивує власників житла: що приховує старий фонд

14:30 Зарплати у бюджетній сфері: чи чекати індексації виплат у травні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:30 Мерц: Німеччина підтримує заборону на виїзд чоловіків з України

14:24 Гуманоїдний робот H1 впритул підійшов до швидкості Усейна Болта

14:02 Росія атакувала Дніпро та вбила чотирьох людей: фото наслідків

13:55 Контроль над світовою логістикою: Зеленський пропонує потужний союз

13:43 Кім: понад половина Миколаївщини не використовує газ для опалення

21:33 Оборона Одеси 2026 року: дрони, флот і нова тактика протистояння

09:00 Квартири за 10 000 доларів: де можна купити житло в Україні за ці гроші

06:14 Гроші від ЄС та реформи: інтерв'ю з Оленою Шуляк

12 квітня

06:20 Вихід США з НАТО та загроза РФ для Балтії: інтерв'ю з Лінасом Лінкявічюсом

11 квітня

06:35 Розвиток сфери охорони здоровʼя: інтервʼю з Едемом Адамановим

10 квітня

22:33 В Одесі виросли ціни на шини: скільки коштує перевзути авто

09:00 Переговори, мобілізація та удари по РФ: інтерв'ю Буданова

06:33 День визволення Одеси: як змінилося його значення під час війни

06:19 Опозиція випереджає Орбана на 20%: ситуація перед виборами в Угорщині

9 квітня

07:07 Дешевий відпочинок в Україні та Європі: скільки треба заплатити у 2026 році

13:24 Візит Зеленського до Берліна та теракт на Київщині: ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський анонсував перемовини з ЄС про захист неба: Ранок.LIVE

13 квітня
Text

22:30 Трамп готує несподіваний хід по Ірану: інтерв'ю з Куртом Волкером

Text

18:43 Мадяр готовий до співпраці з РФ: ефір Вечір.LIVE

Text

13:17 Україна готується до зустрічі Зеленського та Мадяра: ефір День.LIVE

Відео по темі

Всі відео
Зеленський анонсував перемовини з ЄС про захист неба: Ранок.LIVE

Зеленський анонсував перемовини з ЄС про захист неба: Ранок.LIVE

14 квітня 2026 р. 08:00
Трамп готує несподіваний хід по Ірану: інтерв'ю з Куртом Волкером

Трамп готує несподіваний хід по Ірану: інтерв'ю з Куртом Волкером

13 квітня 2026 р. 22:30
Мадяр готовий до співпраці з РФ: ефір Вечір.LIVE

Мадяр готовий до співпраці з РФ: ефір Вечір.LIVE

13 квітня 2026 р. 18:43
Україна готується до зустрічі Зеленського та Мадяра: ефір День.LIVE

Україна готується до зустрічі Зеленського та Мадяра: ефір День.LIVE

13 квітня 2026 р. 13:17
Орбан визнав поразку на виборах, Мадяр переміг: ефір Ранок.LIVE

Орбан визнав поразку на виборах, Мадяр переміг: ефір Ранок.LIVE

13 квітня 2026 р. 08:00
Великдень, ТЦК та гроші від МВФ: ефір з Гетманцевим

Великдень, ТЦК та гроші від МВФ: ефір з Гетманцевим

10 квітня 2026 р. 21:00
СБУ попереджає про загрозу терактів на Великдень: ефір Вечір.LIVE

СБУ попереджає про загрозу терактів на Великдень: ефір Вечір.LIVE

10 квітня 2026 р. 18:00
Зеленський заявив, що відмова від ядерки була помилкою: ефір День.LIVE

Зеленський заявив, що відмова від ядерки була помилкою: ефір День.LIVE

10 квітня 2026 р. 13:16

