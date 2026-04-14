Візит Зеленського до Берліна та теракт на Київщині: ефір День.LIVE

У вівторок, 14 квітня, Президент України Володимир Зеленський прибув до Берліна. Глава держави зустрівся з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем. Лідери візьмуть участь у засіданні міжурядових консультацій.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі День.LIVE у вівторок, 14 квітня.

Гості ефіру День.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

В'ячеслав Потапенко — заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень;

Денис Марчук — заступник голови Всеукраїнської аграрної ради;

Валерій Боровик — засновник компанії виробника оборонної продукції "First Contact". Учасник бойових дій;

Олексій Іщенко — начальник Служби відновлення у Київській області;

Олена Шуляк — голова Комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування;

Володимир Джиджора — віцепрезидент Об'єднаної конфедерації офіцерів резерву країн НАТО. Ексдипломат посольства України в Ірані.

Про що говоритимуть в ефірі День.LIVE

Сьогодні гості ефіру День.LIVE обговорюватимуть наступні теми:

важливо під час війни: Зеленський зустрівся з членами ради церков;

у Берліні розпочалася церемонія зустрічі Зеленського з Мерцом;

США та Іран готують новий раунд переговорів: названо можливу дату;

Запорізька АЕС залишилась без електропостачання, — МАГАТЕ;

українські далекобійні дрони вже летять на відстань 1750 кілометрів, — Зеленський;

ГУР розкрило "начинку" російського дрона Князь Віщий Олег;

Київщина готує нові проєкти відбудови разом із корейськими партнерами.

Новини.LIVE інформували, що 14 квітня у Берліні Володимир Зеленський провів зустріч з канцлером ФРН Фрідріхом Мерцем. Також лідери взяли участь в українсько-німецьких міжурядових консультаціях. Передбачені спільні заяви для преси та підписання документів.

Також Новини.LIVE писали, що 14 квітня у Броварах Київської області пролунав потужний вибух. Внаслідок чого постраждав чоловік. У поліції повідомляють про теракт.