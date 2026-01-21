Відео
Виступ Трампа на форумі у Давосі — трансляція онлайн
Виступ Трампа на форумі у Давосі — трансляція онлайн

Виступ Трампа на форумі у Давосі — трансляція онлайн

21 січня 2026 р. 15:51

Text

Президент США Дональд Трамп у середу, 21 січня, виступає на Всесвітньому економічному форумі у Давосі. Очікується, що у промові глава Білого дому може розкритикувати міжнародні організації та окремих світових лідерів.

Пряму трансляцію виступу Дональда Трампа дивіться на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Виступ Дональда Трампа у Давосі — трансляція

Сьогодні, 21 січня, відповідно до програми форуму, очікується спеціальне звернення президента Трампа до учасників заходу.

Крім виступу, американський лідер планує провести низку політичних і дипломатичних зустрічей із лідерами європейських країн та представниками інших держав, які прибули до Давоса.

Зазначимо, що у Давосі зараз працює кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець, яка оперативно висвітлює події з форуму.

Раніше ми інформували, що Дональд Трамп разом зі своїм сином Еріком прибули на форум у Давосі.

Також ми розповідали про результати першого дня форуму у Давосі.

