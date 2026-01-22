Президент України Володимир Зеленський виступає на економічному форумі у Давосі. Перед цим у нього відбулась зустріч із очільником Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом.

Онлайн-трансляцію можна подивитись на Новини.LIVE.

Чого Зеленський очікує від саміту

Раніше глава держави повідомляв, що після саміту в Давосі розраховує на підтримку партнерів для посилення ППО України.

"Ракети для протиповітряної оборони потрібні кожного дня. Зброя потрібна кожного дня. Обладнання для відновлення, для резерву потрібне кожного дня. Якщо формат Давосу це забезпечить — реальні результати для України — Україна буде там представлена. Нікому не потрібна пуста політика та розмови без результатів", — заявив він.

Нагадаємо, зустріч Зеленського та Трампа тривала близько години.

До цього, Трамп розповідав, що саме хоче обговорити із українським лідером.