Відео
Україна
Відео

Важлива промова Зеленського в Давосі — прямий ефір
Важлива промова Зеленського в Давосі — прямий ефір

Важлива промова Зеленського в Давосі — прямий ефір

22 січня 2026 р. 15:49

Text

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

21 січня 2026
Text

20:11 Трамп і Рютте виступають із важливими заявами в Давосі — ефір

Президент України Володимир Зеленський виступає на економічному форумі у Давосі. Перед цим у нього відбулась зустріч із очільником Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом.

Онлайн-трансляцію можна подивитись на Новини.LIVE.

Чого Зеленський очікує від саміту

Раніше глава держави повідомляв, що після саміту в Давосі розраховує на підтримку партнерів для посилення ППО України.

"Ракети для протиповітряної оборони потрібні кожного дня. Зброя потрібна кожного дня. Обладнання для відновлення, для резерву потрібне кожного дня. Якщо формат Давосу це забезпечить реальні результати для України Україна буде там представлена. Нікому не потрібна пуста політика та розмови без результатів", — заявив він.

Нагадаємо, зустріч Зеленського та Трампа тривала близько години.

До цього, Трамп розповідав, що саме хоче обговорити із українським лідером.

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

