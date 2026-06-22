В Росії масштабна тривога через нову хвилю атак ЗСУ: ефір День.LIVE

У ніч на 22 червня 2026 року Москва та Підмосков'я зазнали однієї з наймасштабніших атак безпілотників, яка повністю паралізувала авіасполучення в центральному регіоні РФ. Попри запевнення Кремля у "стовідсотковій ефективності" ППО, уламки апаратів спричинили руйнування в Підмосков'ї, а в сусідній Тульській області зафіксовано пряме влучання в житловий будинок.

Про це та не лише почуєте в ефірі День.LIVE.

Ефір День.LIVE 22 червня

Гості ефіру:

Катерина Рошук, політологиня, власниця онлайн-медіа Букви;

Сергій Куюн, експерт паливного ринку та директор консалтингової компанії "А-95";

Антон Земляний, старший аналітик Українського центру безпеки та співпраці;

Антон Малеєв, політолог, виконавчий директор благодійної організації "Будь з Україною";

Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України;

Тарас Боровський, військовий юрист, учасник проєкту "Пантерівець";

Регіна Харченко, в.о. (виконуюча обовʼязки) міського голови Запоріжжя.

Новини.LIVE також повідомляли про те, що у понеділок, 22 червня 2026 року, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер офіційно оголосив про своє рішення залишити посаду глави уряду та лідера Лейбористської партії. Про це політик заявив під час спеціального емоційного звернення на Даунінг-стріт, трансляцію якого вели провідні світові медіа. Причиною відставки став колосальний внутрішньополітичний тиск всередині самої Лейбористської партії, різке падіння рейтингів уряду та нещодавня перемога на довиборах в окрузі Мейкерфілд його головного конкурента Енді Бернема. Стармер зазначив, що виконуватиме обов’язки прем'єра до завершення внутрішньопартійних виборів, які розпочнуться 9 липня.

Також у ніч проти 22 червня російський ударний безпілотник здійснив прицільну атаку на житловий будинок у Зноб-Новгородській громаді Сумської області. Жертвами стали двоє дорослих та 13-річний підліток. Крім того, ще троє місцевих мешканців, серед яких двоє дітей, отримали поранення й важкі травми різного ступеня важкості, наразі за їхні життя та здоров'я борються лікарі. На місці чергового воєнного злочину Росії працюють правоохоронці для фіксації всіх доказів проти загарбників.