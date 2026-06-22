Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняКультАвтоРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow В Росії масштабна тривога через нову хвилю атак ЗСУ: ефір День.LIVE arrow
В Росії масштабна тривога через нову хвилю атак ЗСУ: ефір День.LIVE

В Росії масштабна тривога через нову хвилю атак ЗСУ: ефір День.LIVE

22 червня 2026 р. 13:00

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

18:17 Лукашенко планує терміново зустрітися з Путіним: ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 В Росії масштабна тривога через нову хвилю атак ЗСУ: ефір День.LIVE

Text

08:00 У Криму проблеми зі світлом і пальним: ефір Ранок.LIVE

19 червня 2026
Text

18:01 На G7 стався прорив щодо України через Трампа: ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Україна збирається знищувати російськи аеродром: ефір День.LIVE

Text

08:00 Україна бачить "вікно можливостей" в найближчі місяці: ефір Ранок.LIVE

18 червня 2026
Text

18:55 НАТО збирає екстрене засідання по Україні: прямий ефір Новини.LIVE

Text

18:09 Після атаки на Москву Україна отримає більше F-16: ефір Вечір.LIVE

Text

13:05 Зеленський зробив заяву про удари по Росії: ефір День.LIVE

Text

07:24 Трамп каже про мир і готує санкції проти РФ: ефір Ранок.LIVE

Text

18:17 Лукашенко планує терміново зустрітися з Путіним: ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 В Росії масштабна тривога через нову хвилю атак ЗСУ: ефір День.LIVE

Text

08:00 У Криму проблеми зі світлом і пальним: ефір Ранок.LIVE

19 червня 2026
Text

18:01 На G7 стався прорив щодо України через Трампа: ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Україна збирається знищувати російськи аеродром: ефір День.LIVE

У ніч на 22 червня 2026 року Москва та Підмосков'я зазнали однієї з наймасштабніших атак безпілотників, яка повністю паралізувала авіасполучення в центральному регіоні РФ. Попри запевнення Кремля у "стовідсотковій ефективності" ППО, уламки апаратів спричинили руйнування в Підмосков'ї, а в сусідній Тульській області зафіксовано пряме влучання в житловий будинок.

Про це та не лише почуєте в ефірі День.LIVE.

Ефір День.LIVE 22 червня

Гості ефіру:

  • Катерина Рошук, політологиня, власниця онлайн-медіа Букви;
  • Сергій Куюн, експерт паливного ринку та директор консалтингової компанії "А-95";
  • Антон Земляний, старший аналітик Українського центру безпеки та співпраці;
  • Антон Малеєв, політолог, виконавчий директор благодійної організації "Будь з Україною";
  • Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України;
  • Тарас Боровський, військовий юрист, учасник проєкту "Пантерівець";
  • Регіна Харченко, в.о. (виконуюча обовʼязки) міського голови Запоріжжя.

Новини.LIVE також повідомляли про те, що у понеділок, 22 червня 2026 року, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер офіційно оголосив про своє рішення залишити посаду глави уряду та лідера Лейбористської партії. Про це політик заявив під час спеціального емоційного звернення на Даунінг-стріт, трансляцію якого вели провідні світові медіа. Причиною відставки став колосальний внутрішньополітичний тиск всередині самої Лейбористської партії, різке падіння рейтингів уряду та нещодавня перемога на довиборах в окрузі Мейкерфілд його головного конкурента Енді Бернема. Стармер зазначив, що виконуватиме обов’язки прем'єра до завершення внутрішньопартійних виборів, які розпочнуться 9 липня.

Також у ніч проти 22 червня російський ударний безпілотник здійснив прицільну атаку на житловий будинок у Зноб-Новгородській громаді Сумської області. Жертвами стали двоє дорослих та 13-річний підліток. Крім того, ще троє місцевих мешканців, серед яких двоє дітей, отримали поранення й важкі травми різного ступеня важкості, наразі за їхні життя та здоров'я борються лікарі. На місці чергового воєнного злочину Росії працюють правоохоронці для фіксації всіх доказів проти загарбників.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

04:30 Повернення на службу після СЗЧ: діє спрощений механізм

03:32 Створення фейкового коледжу заради видачі відстрочок: причетних судитимуть

03:04 "Польський" пиріг з полуницею: виходить смачніше за "Шарлотку"

02:38 РФ ударила КАБами по Сумській громаді: серед поранених водій тролейбуса

01:12 Іран погодився на масштабні інспекції зброї: подробиці від Трампа

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

00:30 Автоматично перевели в інший ТЦК: юрист радить звертатися до суду

22 червня

23:58 У патрульної поліції Києва новий керівник: що про нього відомо

23:18 ТЦК мобілізував з каліцтвом: потрібні два рапорти

23:10 Демченко пояснив, чому вантажівки "Укрпошти" повертають з Польщі

22:31 РФ понад 50 разів атакувала Дніпропетровщину: є загибла та поранені

04:30 Повернення на службу після СЗЧ: діє спрощений механізм

03:32 Створення фейкового коледжу заради видачі відстрочок: причетних судитимуть

03:04 "Польський" пиріг з полуницею: виходить смачніше за "Шарлотку"

02:38 РФ ударила КАБами по Сумській громаді: серед поранених водій тролейбуса

01:12 Іран погодився на масштабні інспекції зброї: подробиці від Трампа

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

00:30 Автоматично перевели в інший ТЦК: юрист радить звертатися до суду

22 червня

23:58 У патрульної поліції Києва новий керівник: що про нього відомо

23:18 ТЦК мобілізував з каліцтвом: потрібні два рапорти

23:10 Демченко пояснив, чому вантажівки "Укрпошти" повертають з Польщі

22:31 РФ понад 50 разів атакувала Дніпропетровщину: є загибла та поранені

07:55 Тренди весілля 2026: у скільки обійдеться свято і яку суму дарувати

07:22 Високі ризики: на що звернути увагу при покупці старої квартири

9 червня

22:33 Базам РФ не місце біля Одещини: Юсов про ПМР та логістику

8 червня

18:32 Гроші на свята: скільки дарувати на весілля чи день народження

4 червня

22:33 Загроза для Одещини з Придністров'я залишається: актуальні ризики

3 червня

22:33 Стан української економіки: ризики через трудових мігрантів

2 червня

22:33 Саломе Зурабішвілі: перемога України — майбутнє Грузії та Європи

27 травня

06:33 Сезон овочів та ягід в Одесі: актуальні ціни на Київському ринку

25 травня

22:34 Вартість оренди квартир в Одесі: скільки витрачають мешканці

22 травня

21:33 Полуниця на одеських ринках дешевшає: актуальні ціни сьогодні

Text

18:17 Лукашенко планує терміново зустрітися з Путіним: ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 В Росії масштабна тривога через нову хвилю атак ЗСУ: ефір День.LIVE

Text

08:00 У Криму проблеми зі світлом і пальним: ефір Ранок.LIVE

19 червня
Text

18:01 На G7 стався прорив щодо України через Трампа: ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Україна збирається знищувати російськи аеродром: ефір День.LIVE

Відео по темі

Всі відео
Лукашенко планує терміново зустрітися з Путіним: ефір Вечір.LIVE

Лукашенко планує терміново зустрітися з Путіним: ефір Вечір.LIVE

22 червня 2026 р. 18:17
У Криму проблеми зі світлом і пальним: ефір Ранок.LIVE

У Криму проблеми зі світлом і пальним: ефір Ранок.LIVE

22 червня 2026 р. 08:00
На G7 стався прорив щодо України через Трампа: ефір Вечір.LIVE

На G7 стався прорив щодо України через Трампа: ефір Вечір.LIVE

19 червня 2026 р. 18:01
Україна збирається знищувати російськи аеродром: ефір День.LIVE

Україна збирається знищувати російськи аеродром: ефір День.LIVE

19 червня 2026 р. 13:00
Україна бачить "вікно можливостей" в найближчі місяці: ефір Ранок.LIVE

Україна бачить "вікно можливостей" в найближчі місяці: ефір Ранок.LIVE

19 червня 2026 р. 08:00
НАТО збирає екстрене засідання по Україні: прямий ефір Новини.LIVE

НАТО збирає екстрене засідання по Україні: прямий ефір Новини.LIVE

18 червня 2026 р. 18:55
Після атаки на Москву Україна отримає більше F-16: ефір Вечір.LIVE

Після атаки на Москву Україна отримає більше F-16: ефір Вечір.LIVE

18 червня 2026 р. 18:09
Зеленський зробив заяву про удари по Росії: ефір День.LIVE

Зеленський зробив заяву про удари по Росії: ефір День.LIVE

18 червня 2026 р. 13:05

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації