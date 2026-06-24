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В Криму почастішали масштабні блекаути: ефір День.LIVE

В Криму почастішали масштабні блекаути: ефір День.LIVE

24 червня 2026 р. 13:16

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13:16 В Криму почастішали масштабні блекаути: ефір День.LIVE

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08:00 Україна отримає 600 ракет для ППО від Німеччини: ефір Ранок.LIVE

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18:17 Лукашенко планує терміново зустрітися з Путіним: ефір Вечір.LIVE

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13:00 В Росії масштабна тривога через нову хвилю атак ЗСУ: ефір День.LIVE

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08:00 У Криму проблеми зі світлом і пальним: ефір Ранок.LIVE

19 червня 2026
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18:01 На G7 стався прорив щодо України через Трампа: ефір Вечір.LIVE

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18:00 Росіяни стягують ППО з регіонів до Москви: ефір Вечір.LIVE

Text

13:16 В Криму почастішали масштабні блекаути: ефір День.LIVE

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08:00 Україна закликає партнерів тиснути на РФ для миру: ефір Ранок.LIVE

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18:00 Знищено залізничний міст в Криму: ефір Вечір.LIVE

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Заступник постійного представника президента України в АР Крим Денис Чистіков під час ефіру Ранок.LIVE заявив про погіршення ситуації з електропостачанням на тимчасово окупованому півострові. Він зазначив, що станом на ранок без електроенергії залишився Севастополь. Через відсутність світла в місті припинив роботу електротранспорт, а батькам вихованців дитячих садків рекомендували не приводити дітей до закладів.

Продовження цієї теми та інші цікаві новини почуєте в ефірі День.LIVE.

Ефір День.LIVE 24 червня

  • Андрій Ковальов, кандидат політичних наук;
  • Валерій Боровик, засновник компанії-виробника оборонної продукції First Contact;
  • Ростислав Коробка, віцепрезидент торгово-промислової палати;
  • Ярослав Куц, член комітету з питань інформаційної політики та взаємодії зі ЗМІ в Національній асоціації адвокатів України;
  • Марко Кушнір, директор комунікацій та медіа "Генерал Черешня";
  • Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт з міжнародних відносин;
  • Ілона Хмельова, секретар Ради економічної безпеки України, юристка-міжнародниця.

Новини.LIVE також інформували, що російські війська атакувала Конотоп. Під ударом опинився кінотеатр.

У ніч проти 24 червня дрони атакували тимчасово окупований Крим. Практично весь Севастополь залишився без електропостачання.

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22:12 Зеленський: РФ посилює захист Москви та стикається з кризами в регіонах

21:40 Зняття розшуку ТЦК без штрафу: юрист назвав головну проблему

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

21:36 ДПСУ: на кордоні фіксують зростання виїздів з України

21:01 Чоловік у Львові вчинив смертельну ДТП і зізнався у вбивстві матері

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