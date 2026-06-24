В Криму почастішали масштабні блекаути: ефір День.LIVE

Заступник постійного представника президента України в АР Крим Денис Чистіков під час ефіру Ранок.LIVE заявив про погіршення ситуації з електропостачанням на тимчасово окупованому півострові. Він зазначив, що станом на ранок без електроенергії залишився Севастополь. Через відсутність світла в місті припинив роботу електротранспорт, а батькам вихованців дитячих садків рекомендували не приводити дітей до закладів.

Продовження цієї теми та інші цікаві новини почуєте в ефірі День.LIVE.

Ефір День.LIVE 24 червня

Андрій Ковальов, кандидат політичних наук;

Валерій Боровик, засновник компанії-виробника оборонної продукції First Contact;

Ростислав Коробка, віцепрезидент торгово-промислової палати;

Ярослав Куц, член комітету з питань інформаційної політики та взаємодії зі ЗМІ в Національній асоціації адвокатів України;

Марко Кушнір, директор комунікацій та медіа "Генерал Черешня";

Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт з міжнародних відносин;

Ілона Хмельова, секретар Ради економічної безпеки України, юристка-міжнародниця.

Новини.LIVE також інформували, що російські війська атакувала Конотоп. Під ударом опинився кінотеатр.

У ніч проти 24 червня дрони атакували тимчасово окупований Крим. Практично весь Севастополь залишився без електропостачання.