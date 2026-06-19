Україна збирається знищувати російськи аеродром: ефір День.LIVE

Гостями ефіру День.LIVE стали кандидат політичних наук Олексій Буряченко, доктор економічних наук Василь Фурман, військовий аналітик Дмитро Снєгирьов, начальник відділення рекрутингу бригади "Помста" Валерій Подолян, політтехнолог Руслан Рохов та нардеп Олексій Леонов.

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Ефір День.LIVE

Гості ефіру обговорять, що Україна разом із НАТО шукає способи надовго позбавити Росію можливості використовувати свої військові аеродроми для атак.

Кожен виліт російської авіації, яка завдає ударів по українських містах, починається саме з аеродромів, тому питання їх блокування стає одним із ключових напрямків сучасної оборони.

Як писали Новини.LIVE, у НАТО повідомили, що Росія залучила до війни проти України близько 24 тисячі найманців, які переважно родом з Африки.

Крім того, у НАТО заявляють, що не спостерігають ознак підготовки Росією широкомасштабного наступу. Також відсутні будь-які підтвердження того, що він уже розпочався.