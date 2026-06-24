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Україна закликає партнерів тиснути на РФ для миру: ефір Ранок.LIVE

Україна закликає партнерів тиснути на РФ для миру: ефір Ранок.LIVE

24 червня 2026 р. 08:00

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18:00 Росіяни стягують ППО з регіонів до Москви: ефір Вечір.LIVE

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08:00 Україна закликає партнерів тиснути на РФ для миру: ефір Ранок.LIVE

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Президент Володимир Зеленський заявив про необхідність старту справжніх мирних переговорів між Україною та РФ для завершення війни. За його словами, навіть у самій Росії зростає невдоволення затяжними бойовими діями та звучать претензії на адресу Путіна. Президент наголосив, що внутрішні труднощі мають підштовхнути росіян до усвідомлення реальних наслідків війни та необхідності її припинення, додавши, що Україна вже надала всі необхідні пропозиції для початку конструктивного діалогу.

Про це та не лише почуєте в ефірі Ранок.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE 24 червня

Запрошені гості:

  • Петро Олещук, політолог 
  • Андрій Риженко, капітан 1 рангу запасу, заступник начальника штабу ВМС ЗСУ (2004-2020) 
  • Микола Маломуж, голова Служби зовнішньої розвідки у 2005-2010 рр, генерал армії України 
  • Володимир Полевий, полковник, начальник комунікацій 7 корпусу швидкого реагування ДШВ 
  • Вячеслав Потапенко, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень 
  • Денис Чистіков, Заступник Постійного Представника Президента України в Автономній Республіці Крим 
  • Олег Мицик, адвокат  
  • Наталія Бутирська, експертка з Азійсько-Тихоокеанського регіону, старша аналітикиня Центру "Нова Європа" 
  • Олександр Шульга, доктор соціологічних наук, керівник Інституту конфліктології та аналізу Росії 
  • Наталія Птуха, начальник відділу комунікації з медіа Українського гідрометеорологічного центру 

Як уже писали Новини.LIVE, Володимир Путін заявив, що не бачить жодних підстав для особистої зустрічі з Володимиром Зеленським. За словами російського диктатора, Україна сама наполягає на таких переговорах, але він дуже сумнівається, що від цього буде якась користь.

Тим часом президент США Дональд Трамп під час приватної розмови дав Зеленському протилежну пораду, що треба діяти проти Росії набагато жорсткіше. Трамп упевнений, що Путін нічого не зробить і не піде на поступки, якщо на нього як слід не натиснути.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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