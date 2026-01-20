Відео
Україна використала нові ракети ППО — ефір День.LIVE

Україна використала нові ракети ППО — ефір День.LIVE

20 січня 2026 р. 13:00

13:00 Україна використала нові ракети ППО — ефір День.LIVE

08:00 Комбінована атака по Україні — ефір Ранок.LIVE

19 січня 2026
18:08 Київ неможливо повернути до графіків відключень — ефір Вечір.LIVE

13:27 Початок форуму у Давосі — ефір День.LIVE

08:00 Росія хоче нашкодити українським АЕС — ефір Ранок.LIVE

16 січня 2026
21:00 Підвищення зарплат та пільги бізнесу — інтервʼю Гетманцева

17:50 Зеленський зробив заяву щодо дефіциту електроенергії — Вечір.LIVE

13:20 Україна отримає додаткові енергопотужності з ЄС — ефір День.LIVE

08:00 Україна скликає енергетичний Рамштайн — ефір Ранок.LIVE

15 січня 2026
18:14 Зеленський анонсував термінові рішення — ефір Вечір.LIVE

Президент Володимир Зеленський заявив, що напередодні масованої атаки РФ Україна отримала нові ракети для ППО, що дозволило посилити захист міст. Водночас у Києві залишається складна ситуація — багато житлових будинків без опалення, світла та води після удару, під час якого Росія застосувала ракети та понад 300 дронів.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі День.LIVE у вівторок, 20 січня.

Гості ефіру День.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • політтехнолог Руслан Рохов;
  • в.о. (виконуюча обовʼязки) міського голови Запоріжжя Регіна Харченко;
  • дипломат, посол України в Хорватії та Боснії і Герцеговині у 2010-17 роках Олександр Левченко;
  • кандидатка політичних наук, експертка з міжнародних відносин Марія Гелетій;
  • синоптик відділу комунікації з медіа Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт;
  • головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук Іван Ус;
  • заступник голови Херсонської ОДА Олександр Толоконніков.

Про що говоритимуть в ефірі День.LIVE

Серед тем, які обголюватимуть гості ефіру День.LIVE:

  • Масований удар Росії по Україні, зокрема Києву, у ніч проти 20 січня;
  • Найважча ситуація після обстрілу склалася в Деснянському та Печерському районах Києва;
  • Ситуація в енергетиці України після масованого обстрілу 20 січня;
  • Можлива зустріч Трампа та Зеленського на полях саміту в Давосі;
  • Україна сподівається узгодити та підписати угоду про гарантії безпеки зі Сполученими Штатами невдовзі після завершення Всесвітнього економічного форуму у Давосі.

У ніч проти 20 січня російські армійці завдали масованого удару по Києву.

Після обстрілу у Києві виникли проблеми з водою, теплом та світлом — нині дуже складна ситуація з комунікаціями у низці районів столиці.

