Президент Володимир Зеленський заявив, що напередодні масованої атаки РФ Україна отримала нові ракети для ППО, що дозволило посилити захист міст. Водночас у Києві залишається складна ситуація — багато житлових будинків без опалення, світла та води після удару, під час якого Росія застосувала ракети та понад 300 дронів.
Про це та не тільки говоритимуть в ефірі День.LIVE у вівторок, 20 січня.
Гості ефіру День.LIVE
Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:
- політтехнолог Руслан Рохов;
- в.о. (виконуюча обовʼязки) міського голови Запоріжжя Регіна Харченко;
- дипломат, посол України в Хорватії та Боснії і Герцеговині у 2010-17 роках Олександр Левченко;
- кандидатка політичних наук, експертка з міжнародних відносин Марія Гелетій;
- синоптик відділу комунікації з медіа Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт;
- головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук Іван Ус;
- заступник голови Херсонської ОДА Олександр Толоконніков.
Про що говоритимуть в ефірі День.LIVE
Серед тем, які обголюватимуть гості ефіру День.LIVE:
- Масований удар Росії по Україні, зокрема Києву, у ніч проти 20 січня;
- Найважча ситуація після обстрілу склалася в Деснянському та Печерському районах Києва;
- Ситуація в енергетиці України після масованого обстрілу 20 січня;
- Можлива зустріч Трампа та Зеленського на полях саміту в Давосі;
- Україна сподівається узгодити та підписати угоду про гарантії безпеки зі Сполученими Штатами невдовзі після завершення Всесвітнього економічного форуму у Давосі.
У ніч проти 20 січня російські армійці завдали масованого удару по Києву.
Після обстрілу у Києві виникли проблеми з водою, теплом та світлом — нині дуже складна ситуація з комунікаціями у низці районів столиці.