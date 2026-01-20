Президент Володимир Зеленський заявив, що напередодні масованої атаки РФ Україна отримала нові ракети для ППО, що дозволило посилити захист міст. Водночас у Києві залишається складна ситуація — багато житлових будинків без опалення, світла та води після удару, під час якого Росія застосувала ракети та понад 300 дронів.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі День.LIVE у вівторок, 20 січня.

Гості ефіру День.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

політтехнолог Руслан Рохов;

в.о. (виконуюча обовʼязки) міського голови Запоріжжя Регіна Харченко;

дипломат, посол України в Хорватії та Боснії і Герцеговині у 2010-17 роках Олександр Левченко;

кандидатка політичних наук, експертка з міжнародних відносин Марія Гелетій;

синоптик відділу комунікації з медіа Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт;

головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук Іван Ус;

заступник голови Херсонської ОДА Олександр Толоконніков.

Про що говоритимуть в ефірі День.LIVE

Серед тем, які обголюватимуть гості ефіру День.LIVE:

Масований удар Росії по Україні, зокрема Києву, у ніч проти 20 січня;

Найважча ситуація після обстрілу склалася в Деснянському та Печерському районах Києва;

Ситуація в енергетиці України після масованого обстрілу 20 січня;

Можлива зустріч Трампа та Зеленського на полях саміту в Давосі;

Україна сподівається узгодити та підписати угоду про гарантії безпеки зі Сполученими Штатами невдовзі після завершення Всесвітнього економічного форуму у Давосі.

У ніч проти 20 січня російські армійці завдали масованого удару по Києву.

Після обстрілу у Києві виникли проблеми з водою, теплом та світлом — нині дуже складна ситуація з комунікаціями у низці районів столиці.