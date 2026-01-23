Відео
Відео

Україна, США та РФ вперше зустрінуться — ефір Ранок.LIVE
Україна, США та РФ вперше зустрінуться — ефір Ранок.LIVE

Україна, США та РФ вперше зустрінуться — ефір Ранок.LIVE

23 січня 2026 р. 08:00

Україна, США та Росія проведуть тристоронню зустріч на технічному рівні у п'ятницю, 23 січня, в Об'єднаних Арабських Еміратах. Відомо, що до складу української делегації увійдуть Кирило Буданов, Рустем Умєров, Сергій Кислиця, Давид Арахамія та Олександр Гнатов. Переговори триватимуть протягом двох днів.

Про це і не тільки почуєте в ефірі Ранок.LIVE, який почнеться о 08:00.

Ефір Ранок.LIVE 23 січня

Ведучі обговорять ситуацію на фронті на Слов'янському напрямку та спроби російських військ форсувати Сіверський Донець, бої за панівні висоти та реальну чисельність угруповання РФ, задіяного у війні проти України.

В ефірі також темою обговорень буде енергетична криза: прогнози щодо тривалих відключень, гуманітарні ризики в окремих районах Києва та дії влади в умовах дефіциту електро- й теплопостачання .Окремий блок присвячений соціальній політиці: виплатам і житловим програмам для ВПО, зміні кількості отримувачів допомоги та новим ініціативам для переселенців у громадах.

 Гості прокоментують контакти США, України та РФ, результати зустрічей із посередниками, підготовку тристоронніх переговорів в ОАЕ, можливі домовленості щодо енергетичних ударів, а також стан документів про гарантії безпеки США для України.

Запрошені гості:

  • Євген Самойлов — позивний "Самсон", начальник штабу 90-ї окремої аеромобільної бригади
  • Оксана Савчук — народна депутатка, Комітет ВР з питань транспорту та інфраструктури
  • Максим Джигун — політолог, партнер агенції Good Politics
  • Ростислав Балабан — політолог
  • Максим Ткаченко — народний депутат, голова робочої групи з питань житла ТСК ВР із захисту прав ВПО
  • Володимир Крейденко — народний депутат, заступник голови Комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури
  • Максим Гардус — спеціаліст з комунікацій Razom We Stand
  • Вікторія Вдовиченко — співдиректорка програми "Майбутнє України", Центр геополітики Кембриджського університету

Нагадаємо, Зеленський розповів, які теми обговорять в ОАЕ на тристоронній зустрічі.

Окремо глава держави висловися про Володимира Путіна та чи готовий він закінчувати війну.

