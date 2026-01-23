Україна, США та Росія проведуть тристоронню зустріч на технічному рівні у п'ятницю, 23 січня, в Об'єднаних Арабських Еміратах. Відомо, що до складу української делегації увійдуть Кирило Буданов, Рустем Умєров, Сергій Кислиця, Давид Арахамія та Олександр Гнатов. Переговори триватимуть протягом двох днів.

Про це і не тільки почуєте в ефірі Ранок.LIVE, який почнеться о 08:00.

Ефір Ранок.LIVE 23 січня

Ведучі обговорять ситуацію на фронті на Слов'янському напрямку та спроби російських військ форсувати Сіверський Донець, бої за панівні висоти та реальну чисельність угруповання РФ, задіяного у війні проти України.

В ефірі також темою обговорень буде енергетична криза: прогнози щодо тривалих відключень, гуманітарні ризики в окремих районах Києва та дії влади в умовах дефіциту електро- й теплопостачання .Окремий блок присвячений соціальній політиці: виплатам і житловим програмам для ВПО, зміні кількості отримувачів допомоги та новим ініціативам для переселенців у громадах.

Гості прокоментують контакти США, України та РФ, результати зустрічей із посередниками, підготовку тристоронніх переговорів в ОАЕ, можливі домовленості щодо енергетичних ударів, а також стан документів про гарантії безпеки США для України.

Запрошені гості:

Євген Самойлов — позивний "Самсон", начальник штабу 90-ї окремої аеромобільної бригади

Оксана Савчук — народна депутатка, Комітет ВР з питань транспорту та інфраструктури

Максим Джигун — політолог, партнер агенції Good Politics

Ростислав Балабан — політолог

Максим Ткаченко — народний депутат, голова робочої групи з питань житла ТСК ВР із захисту прав ВПО

Володимир Крейденко — народний депутат, заступник голови Комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури

Максим Гардус — спеціаліст з комунікацій Razom We Stand

Вікторія Вдовиченко — співдиректорка програми "Майбутнє України", Центр геополітики Кембриджського університету

