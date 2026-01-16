Відео
Україна скликає енергетичний Рамштайн — ефір Ранок.LIVE

Україна скликає енергетичний Рамштайн — ефір Ранок.LIVE

16 січня 2026 р. 08:00

08:00 Україна скликає енергетичний Рамштайн — ефір Ранок.LIVE

МЗС спільно з Міненерго скликає Енергетичний Рамштайн на тлі масштабних відключень світла. Це сталося на доручення прем'єр-міністерки Юлії Свириденко. Під час нього розраховується отримати від союзників додаткові внески та конкретні зобов'язання.

Про це та не тільки почуєте в ефірі Ранок.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE 16 січня

В ефірі обговорюватимуть ситуацію на фронті та на прикордонні, вплив погодних умов на бойові дії, розширення сірих зон і актуальні виклики для Сил оборони. Окремо говоритимуть про нові контракти для військових, проблему СЗЧ та загальну дисципліну в умовах війни.

Значна частина ефіру буде присвячена внутрішній політиці та безпеці: роботі парламенту, корупційним скандалам, діяльності ТСК, резонансним судовим процесам, а також зловживанням у системі ТЦК та анонсованим аудитам. Обговорять і зміни, які Кабмін запроваджує під час дії комендантської години.

Окремий блок стосуватиметься економіки та енергетики. Йтиметься про наслідки тривалих відключень світла для бізнесу й бюджету, ризики закриття малого підприємництва, стан державних фінансів, співпрацю з МВФ та проблеми тіньової економіки. Також говоритимуть про енергетичну безпеку, атаки РФ на критичну інфраструктуру, можливі рішення уряду та очікування від міжнародної підтримки.

Завершать ефір обговоренням суспільних настроїв українців на тлі енергетичної кризи та війни.

Гості ефіру:

  • Іван Шевцов — полковник, начальник пресслужби бригади "Сталевий Кордон"
  • Сергій Євтушок — народний депутат України, "Батьківщина", перший заступник голови Комітету з питань регламенту та депутатської етики
  • Олег Устенко — економіст, радник Президента України у 2019–2024 роках
  • Ніна Южаніна — народна депутатка України, Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики
  • Кирило Сазонов — військовослужбовець ЗСУ, доброволець спецпідрозділу "Грім", політолог
  • Ігор Когут — політолог, директор Українського парламентського інституту
  • Юрій Корольчук — співзасновник Інституту енергетичних стратегій
  • Андрій Єременко — соціолог

Нагадаємо, в Україні не змінюватимуть правил дії комендантської години. Натомість влада готує нові рішення. 

А гендиректор YASNO відповів, коли ситуація зі світлом покращиться і що впливає на тривалі відключення.

08:00 Україна скликає енергетичний Рамштайн — ефір Ранок.LIVE

