Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городГламурРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіШоубізнесТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Україна отримає сотні ракет від Німеччини: ефір Ранок.LIVE arrow
Україна отримає сотні ракет від Німеччини: ефір Ранок.LIVE

16 квітня 2026 р. 08:00

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

08:00 Україна отримає сотні ракет від Німеччини: ефір Ранок.LIVE

15 квітня 2026
Text

19:28 Ефективність роботи Київради і підвищення тарифів: ефір "Київський час"

Text

18:13 Трамп зробив заяву про кінець війни в Україні: ефір Вечір.LIVE

Text

17:36 Зеленський зустрічається з прем'єром Італії Мелоні: прямий ефір

Text

13:27 Зеленський відправився до Італії на переговори: ефір День.LIVE

Text

08:00 Україна і Норвегія домовилися про оборонну співпрацю: ефір Ранок.LIVE

14 квітня 2026
Text

21:15 Брифінг Зеленського за підсумками зустрічі зі Стере в Норвегії — етер

Text

18:06 Україна отримає сотні ракет для Patriot: ефір Вечір.LIVE

Text

13:24 Візит Зеленського до Берліна та теракт на Київщині: ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський анонсував перемовини з ЄС про захист неба: Ранок.LIVE

Text

08:00 Україна отримає сотні ракет від Німеччини: ефір Ранок.LIVE

15 квітня 2026
Text

19:28 Ефективність роботи Київради і підвищення тарифів: ефір "Київський час"

Text

18:13 Трамп зробив заяву про кінець війни в Україні: ефір Вечір.LIVE

Text

17:36 Зеленський зустрічається з прем'єром Італії Мелоні: прямий ефір

Text

13:27 Зеленський відправився до Італії на переговори: ефір День.LIVE

Німеччина надасть Україні новий пакет допомоги з акцентом на протиповітряну оборону. У межах підтримки Україна отримає сотні ракет до систем ППО Patriot протягом кількох років. Також передбачено постачання додаткових комплексів IRIS-T SLM для посилення захисту неба.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 16 квітня.

Гості ефіру Ранок.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • Андрій Єременко — соціолог;
  • Ілона Хмельова — секретарка Ради економічної безпеки України, юристка-міжнародниця;
  • Данило Положухно — начальник пункту управління ПБС KRAKEN 1654;
  • Андрій Закревський — заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України;
  • Павло Фролов — народний депутат від фракції "Слуга Народу", голова тимчасової спеціальної комісії по захисту прав ВПО та постраждалих внаслідок російської агресії;
  • Леся Забуранна — голова підкомітету з питань видатків державного бюджету Комітету ВРУ з питань бюджету;
  • Олексій Якубін — кандидат політичних наук;
  • Ігор Йоффе — адвокат і нотаріус, офіцер резерву Армії оборони Ізраїлю, військовий прокурор;
  • Марія Гелетій — кандидат політичних наук, експерт з міжнародних відносин.

Новини.LIVE інформували, що нещодавно Президент України Володимир Зеленський заявив про нестачу ракет до Patriot. За його словами, ситуація критична. Глава держави зазначив, що нині обсяг і швидкість постачання ракет не покривають потреби України.

Також Новини.LIVE писали, що Володимир Зеленський говорив про те, що Україна може зіткнутися зі сповільненням постачання ракет для систем Patriot. Причиною є міжнародна ситуація, зокрема загострення на Близькому Сході, через що може затримуватися постачання ракет. За словами лідера, Україна вже шукає альтернативні джерела озброєння, щоб уникнути дефіциту в ППО.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

08:50 Право на недоотримані субсидії та пільги: коли виплачують

08:45 Українці повертаються назад на ТОТ за великі кошти: Андрющенко

08:29 РФ атакувала Дніпропетровщину: загинули троє людей, є поранені

08:20 Мінімалка та прожитковий мінімум в Україні: суми з 1 травня

08:04 Росія атакувала Харків дронами "Герань": постраждали цивільні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:00 UNHCR Ukraine надасть українцям від 11 000 грн: які умови

Text

08:00 Україна отримає сотні ракет від Німеччини: ефір Ранок.LIVE

07:40 Борги за комуналку в Україні могли зрости на 17%: Попенко

07:22 Атака РФ на Київ: кількість загиблих зросла до 4 людей

07:12 У Києві безпілотник влетів у багатоповерхівку

08:50 Право на недоотримані субсидії та пільги: коли виплачують

08:45 Українці повертаються назад на ТОТ за великі кошти: Андрющенко

08:29 РФ атакувала Дніпропетровщину: загинули троє людей, є поранені

08:20 Мінімалка та прожитковий мінімум в Україні: суми з 1 травня

08:04 Росія атакувала Харків дронами "Герань": постраждали цивільні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:00 UNHCR Ukraine надасть українцям від 11 000 грн: які умови

07:40 Борги за комуналку в Україні могли зрости на 17%: Попенко

07:22 Атака РФ на Київ: кількість загиблих зросла до 4 людей

07:12 У Києві безпілотник влетів у багатоповерхівку

07:01 Тарифи у ПриватБанку: хто з клієнтів має заплатити від 240 грн

22:33 Пляжний сезон в Одесі — 2026: чи варто відкривати

14 квітня

22:33 Курортний сезон в Одесі 2026: підготовка укриттів на пляжах

13 квітня

21:33 Оборона Одеси 2026 року: дрони, флот і нова тактика протистояння

09:00 Квартири за 10 000 доларів: де можна купити житло в Україні за ці гроші

06:14 Гроші від ЄС та реформи: інтерв'ю з Оленою Шуляк

12 квітня

06:20 Вихід США з НАТО та загроза РФ для Балтії: інтерв'ю з Лінасом Лінкявічюсом

11 квітня

06:35 Розвиток сфери охорони здоровʼя: інтервʼю з Едемом Адамановим

10 квітня

22:33 В Одесі виросли ціни на шини: скільки коштує перевзути авто

09:00 Переговори, мобілізація та удари по РФ: інтерв'ю Буданова

06:33 День визволення Одеси: як змінилося його значення під час війни

Відео по темі

Всі відео
Ефективність роботи Київради і підвищення тарифів: ефір "Київський час"

Ефективність роботи Київради і підвищення тарифів: ефір "Київський час"

15 квітня 2026 р. 19:28
Трамп зробив заяву про кінець війни в Україні: ефір Вечір.LIVE

Трамп зробив заяву про кінець війни в Україні: ефір Вечір.LIVE

15 квітня 2026 р. 18:13
Зеленський зустрічається з прем'єром Італії Мелоні: прямий ефір

Зеленський зустрічається з прем'єром Італії Мелоні: прямий ефір

15 квітня 2026 р. 17:36
Зеленський відправився до Італії на переговори: ефір День.LIVE

Зеленський відправився до Італії на переговори: ефір День.LIVE

15 квітня 2026 р. 13:27
Україна і Норвегія домовилися про оборонну співпрацю: ефір Ранок.LIVE

Україна і Норвегія домовилися про оборонну співпрацю: ефір Ранок.LIVE

15 квітня 2026 р. 08:00
Брифінг Зеленського за підсумками зустрічі зі Стере в Норвегії — етер

Брифінг Зеленського за підсумками зустрічі зі Стере в Норвегії — етер

14 квітня 2026 р. 21:15
Україна отримає сотні ракет для Patriot: ефір Вечір.LIVE

Україна отримає сотні ракет для Patriot: ефір Вечір.LIVE

14 квітня 2026 р. 18:06
Візит Зеленського до Берліна та теракт на Київщині: ефір День.LIVE

Візит Зеленського до Берліна та теракт на Київщині: ефір День.LIVE

14 квітня 2026 р. 13:24

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації