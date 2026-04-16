Україна отримає сотні ракет від Німеччини: ефір Ранок.LIVE

Німеччина надасть Україні новий пакет допомоги з акцентом на протиповітряну оборону. У межах підтримки Україна отримає сотні ракет до систем ППО Patriot протягом кількох років. Також передбачено постачання додаткових комплексів IRIS-T SLM для посилення захисту неба.

Андрій Єременко — соціолог;

Ілона Хмельова — секретарка Ради економічної безпеки України, юристка-міжнародниця;

Данило Положухно — начальник пункту управління ПБС KRAKEN 1654;

Андрій Закревський — заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України;

Павло Фролов — народний депутат від фракції "Слуга Народу", голова тимчасової спеціальної комісії по захисту прав ВПО та постраждалих внаслідок російської агресії;

Леся Забуранна — голова підкомітету з питань видатків державного бюджету Комітету ВРУ з питань бюджету;

Олексій Якубін — кандидат політичних наук;

Ігор Йоффе — адвокат і нотаріус, офіцер резерву Армії оборони Ізраїлю, військовий прокурор;

Марія Гелетій — кандидат політичних наук, експерт з міжнародних відносин.

Новини.LIVE інформували, що нещодавно Президент України Володимир Зеленський заявив про нестачу ракет до Patriot. За його словами, ситуація критична. Глава держави зазначив, що нині обсяг і швидкість постачання ракет не покривають потреби України.

Також Новини.LIVE писали, що Володимир Зеленський говорив про те, що Україна може зіткнутися зі сповільненням постачання ракет для систем Patriot. Причиною є міжнародна ситуація, зокрема загострення на Близькому Сході, через що може затримуватися постачання ракет. За словами лідера, Україна вже шукає альтернативні джерела озброєння, щоб уникнути дефіциту в ППО.