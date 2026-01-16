Відео
Відео

Україна отримає додаткові енергопотужності з ЄС — ефір День.LIVE

Україна отримає додаткові енергопотужності з ЄС — ефір День.LIVE

16 січня 2026 р. 13:20

Найближчим часом Україна отримає від Італії близько 80 промислових бойлерів потужністю від 550 до 3000 кВт. Це обладнання передадуть для потреб Чернігова, Миколаєва, Херсона, Харкова, Сум, Запоріжжя, Одеси, Донецької області, а також Полтави та Києва. Крім того, віцепрем'єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба заявив, що наразі актуалізують потреби всіх обласних військових адміністрацій у генераторах для водоканалів і підприємств теплокомуненерго. 

Про це і не тільки дивіться в ефірі День.LIVE.

Гості ефіру

Сьогодні в студії будуть присутні:

  • кандидат політичних наук, професор КАІ, президент "Міжнародного інституту безпекових досліджень" Олексій Буряченко;
  • речник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Коваленко;
  • народний депутат  8-го скликання, депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань;
  • речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин;
  • доктор соціологічних наук, керівник Інституту конфліктології та аналізу Росії Олександр Шульга;
  • керівник аналітичного напряму мережі  захисту національних інтересів "ANTS" Ілля Несходовський;
  • політолог Ігор Попов;
  • народний депутат "Слуга Народу",  член Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики  Олексій  Леонов.

Нагадаємо, в Україні розширюють проєкт з підтримки когенерації для підприємців.

А також новий міністр енергетики Денис Шмигаль звернувся до бізнесу із проханням зменшити споживання електроенергії.

