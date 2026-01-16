Найближчим часом Україна отримає від Італії близько 80 промислових бойлерів потужністю від 550 до 3000 кВт. Це обладнання передадуть для потреб Чернігова, Миколаєва, Херсона, Харкова, Сум, Запоріжжя, Одеси, Донецької області, а також Полтави та Києва. Крім того, віцепрем'єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба заявив, що наразі актуалізують потреби всіх обласних військових адміністрацій у генераторах для водоканалів і підприємств теплокомуненерго.

Про це і не тільки дивіться в ефірі День.LIVE.

Гості ефіру

Сьогодні в студії будуть присутні:

кандидат політичних наук, професор КАІ, президент "Міжнародного інституту безпекових досліджень" Олексій Буряченко;

речник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Коваленко;

народний депутат 8-го скликання, депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань;

речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин;

доктор соціологічних наук, керівник Інституту конфліктології та аналізу Росії Олександр Шульга;

керівник аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів "ANTS" Ілля Несходовський;

політолог Ігор Попов;

народний депутат "Слуга Народу", член Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Олексій Леонов.

Нагадаємо, в Україні розширюють проєкт з підтримки когенерації для підприємців.

А також новий міністр енергетики Денис Шмигаль звернувся до бізнесу із проханням зменшити споживання електроенергії.