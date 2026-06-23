Україна підписала контракт із Німеччиною на закупівлю 600 ракет для систем протиповітряної оборони. Водночас Київ досі очікує на рішення адміністрації президента США Дональда Трампа щодо видачі ліцензії на виробництво ракет для комплексів Patriot на території Європи.

Про це це дивіться в ефірі Ранок.LIVE.

За словами американського президента, наразі у США виробляють близько 700 ракет на рік. Американська сторона вже передала відповідні ліцензії Німеччині, яка розпочала власне виробництво.

"Виробництво, те, що є зараз у США, десь 700 ракет на рік. Це американське виробництво. Вони передали ліцензії німцям. Німці вже почали своє виробництво. Ми вже з ними підписали контракт на серйозну суму, на 600 ракет. Це хороший контракт... Але, безумовно, це тривалий процес", — зазначив Зеленський.

Президент також наголосив, що європейські та американські компанії, які займаються виробництвом систем Patriot, підтримують ідею запуску виробництва ракет для цих комплексів у Європі.

За словами Зеленського, для реалізації цього проєкту необхідний особистий дозвіл президента США Дональда Трампа.

Гості ефіру

Ярослав Макітра, політтехнолог

Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма"

Денис, позивний "Ворон", молодший лейтенант, командир взводу ударних БПЛА, 433 Окремого Батальйону Безпілотних систем у складі 21 армійського корпусу

Іван Ус, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук

Євгеній Семеняка, Експерт з легалізації іноземців у Польщі

Олег Буряк, Голова Запорізької районної державної адміністрації

Сергій Старенький, адвокат, заступник Голови комітету захисту прав людини Національної асоціації адвокатів України

Вадим Пікуз В.О. Голови Маріупольської районної ради

Шимон Бріман, історик, експерт із відносин Ізраїль-Україна

Новини.LIVE повідомляли, що Володимир Зеленський повідомив, що Вашингтон уперше схвально поставився до ініціативи Києва щодо отримання ліцензій на спільне виробництво систем ППО та ракет до них. За словами глави держави, для запуску цього механізму залишається отримати особисте схвалення президента США Дональд Трамп.

Новини.LIVE інформували, що Німеччина спрямує 400 млн доларів на закупівлю боєприпасів для систем протиповітряної оборони та ракет Patriot для України в межах програми PURL. У Берліні також наголосили, що не мають наміру скорочувати або переглядати обсяги підтримки України.