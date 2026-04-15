Україна і Норвегія домовилися про оборонну співпрацю: ефір Ранок.LIVE
Україна і Норвегія домовилися про оборонну співпрацю: ефір Ранок.LIVE

Україна і Норвегія домовилися про оборонну співпрацю: ефір Ранок.LIVE

15 квітня 2026 р. 08:00

08:00 Україна і Норвегія домовилися про оборонну співпрацю: ефір Ранок.LIVE

21:15 Брифінг Зеленського за підсумками зустрічі зі Стере в Норвегії — етер

18:06 Україна отримає сотні ракет для Patriot: ефір Вечір.LIVE

13:24 Візит Зеленського до Берліна та теракт на Київщині: ефір День.LIVE

08:00 Зеленський анонсував перемовини з ЄС про захист неба: Ранок.LIVE

22:30 Трамп готує несподіваний хід по Ірану: інтерв'ю з Куртом Волкером

18:43 Мадяр готовий до співпраці з РФ: ефір Вечір.LIVE

13:17 Україна готується до зустрічі Зеленського та Мадяра: ефір День.LIVE

08:00 Орбан визнав поразку на виборах, Мадяр переміг: ефір Ранок.LIVE

21:00 Великдень, ТЦК та гроші від МВФ: ефір з Гетманцевим

Президент України Володимир Зеленський підписав декларацію про оборонне партнерство з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере під час візиту до Осло. Під час зустрічі лідери детально обговорили співпрацю у сфері виробництва та використання дронів. Ключовим напрямом співпраці з Норвегією стане посилення оборонних спроможностей.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE у середу, 15 квітня.

Гості ефіру Ранок.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • Ростислав Балабан — кандидат політичних наук;
  • Олександр Толоконніков — заступник голови Херсонської ОДА;
  • Василь Фурман — доктор економічних наук, член ради НБУ;
  • Олесь Маляревич — заступник командира 429 бригади безпілотних систем "Ахіллес"; 
  • Ігор Чаленко — політолог, голова Центру аналізу та стратегій;
  • Юрій Губаревич — білоруський опозиційний політик, голова руху "За свободу";
  • Богдан Попов — експерт аналітичного центру "Обʼєднана Україна";
  • Арсеній Пушкаренко — народний депутат від фракції "Слуга Народу", заступник голови Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва;
  • Петро Андрющенко — керівник центру вивчення окупації.

Новини.LIVE інформували, що 14 квітня Президент України Володимир Зеленський прибув до Осло з офіційним візитом і анонсував низку важливих зустрічей. Він також повідомив про підготовку до підписання двостороннього документа, спрямованого на посилення безпеки.

Також Новини.LIVE повідомляли, що згодом стало відомо, що Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере підписали декларацію про співпрацю у сфері оборони та безпеки під час пресконференції 14 квітня в Осло. Документ, зокрема, передбачає розвиток взаємодії у напрямі безпілотників, деталі якої ще мають узгодити сторони. Глава держави також зазначив, що Україна вдосконалює захист від дронів і готова ділитися цим досвідом з партнерами, зокрема Норвегією.

08:01 Росіяни атакували Суми: спалахнули пожежі

08:00 Гроші від УВКБ ООН: де і як можна оформити 12 300 грн у квітні

07:31 Гроші є, ракет немає: Зеленський про загрозу постачань ППО

07:01 У Приват24 запустили нову послугу для подорожей: що змінилось

06:35 Більше ніж 1000 грн до пенсії: хто має право на надбавку у 2026 році

06:31 Росіяни обстріляли Запоріжжя: загинула жінка, є постраждалі

06:30 Ціни на пшеницю й кукурудзу: як змінилися

06:30 Рапорт на звільнення із ЗСУ для догляду: ТЦК має майже місяць часу

06:30 Бронювання під час мобілізації: хто може отримати

06:25 Гідрометцентр прогнозує заморозки до -3 °С в Україні на сьогодні

22:33 Курортний сезон в Одесі 2026: підготовка укриттів на пляжах

13 квітня

21:33 Оборона Одеси 2026 року: дрони, флот і нова тактика протистояння

09:00 Квартири за 10 000 доларів: де можна купити житло в Україні за ці гроші

06:14 Гроші від ЄС та реформи: інтерв'ю з Оленою Шуляк

12 квітня

06:20 Вихід США з НАТО та загроза РФ для Балтії: інтерв'ю з Лінасом Лінкявічюсом

11 квітня

06:35 Розвиток сфери охорони здоровʼя: інтервʼю з Едемом Адамановим

10 квітня

22:33 В Одесі виросли ціни на шини: скільки коштує перевзути авто

09:00 Переговори, мобілізація та удари по РФ: інтерв'ю Буданова

06:33 День визволення Одеси: як змінилося його значення під час війни

06:19 Опозиція випереджає Орбана на 20%: ситуація перед виборами в Угорщині

Брифінг Зеленського за підсумками зустрічі зі Стере в Норвегії — етер

14 квітня 2026 р. 21:15
Україна отримає сотні ракет для Patriot: ефір Вечір.LIVE

14 квітня 2026 р. 18:06
Візит Зеленського до Берліна та теракт на Київщині: ефір День.LIVE

14 квітня 2026 р. 13:24
Зеленський анонсував перемовини з ЄС про захист неба: Ранок.LIVE

14 квітня 2026 р. 08:00
Трамп готує несподіваний хід по Ірану: інтерв'ю з Куртом Волкером

13 квітня 2026 р. 22:30
Мадяр готовий до співпраці з РФ: ефір Вечір.LIVE

13 квітня 2026 р. 18:43
Україна готується до зустрічі Зеленського та Мадяра: ефір День.LIVE

13 квітня 2026 р. 13:17
Орбан визнав поразку на виборах, Мадяр переміг: ефір Ранок.LIVE

13 квітня 2026 р. 08:00

