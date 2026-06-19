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Україна бачить "вікно можливостей" в найближчі місяці: ефір Ранок.LIVE

Україна бачить "вікно можливостей" в найближчі місяці: ефір Ранок.LIVE

19 червня 2026 р. 08:00

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08:00 Україна бачить "вікно можливостей" в найближчі місяці: ефір Ранок.LIVE

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21:46 Англія - Хорватія НА ЧС-2026: прямий ефір Новини.LIVE

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19:00 Чому кияни отримують шалені рахунки за тепло: ефір Київський час

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17:54 Трамп суттєво змінив своє ставлення до війни в Україні: ефір Вечір.LIVE

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13:13 НАТО готує нові поставки Patriot для України: ефір День.LIVE

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08:00 Україна запрошена на зустріч НАТО в Брюсселі: ефір Ранок.LIVE

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08:00 Україна бачить "вікно можливостей" в найближчі місяці: ефір Ранок.LIVE

18 червня 2026
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18:55 НАТО збирає екстрене засідання по Україні: прямий ефір Новини.LIVE

Text

18:09 Після атаки на Москву Україна отримає більше F-16: ефір Вечір.LIVE

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13:05 Зеленський зробив заяву про удари по Росії: ефір День.LIVE

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07:24 Трамп каже про мир і готує санкції проти РФ: ефір Ранок.LIVE

 Гостями ефіру Ранок.LIVE стали політтехнолог Ярослав Макітра, експерт з питань авіаційного ринку Богдан Долінце, начальник пункту управління ПБС KRAKEN 1654 Данило Положухно, доктор економічних наук Ярослав Жаліло, політолог Ігор Чаленко, волонтер (м. Херсон)  Андрій позивний "Боксер", народна депутатка Оксана Савчук, голова Комітету економістів України Андрій Новак, начальник відділення рекрутингу 28 ОМБР Контракти Денис Швидкий та засновниця БФ "Незламний Харків" Марія Зайцева.                  

Подивитися ефір Ранок.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE

Гості ефіру обговорять заяву міністра оборони Михайла Федорова, що Україна бачить "вікно можливостей" в найближчі місяці і працює над тим, щоб створити нові. 

"Зустріч у форматі "Рамштайн" пройшла під гаслом "вікно можливостей". І поки ми бачимо це "вікно можливостей" в найближчі місяці. Ми працюємо над тим, щоб створити нові "вікна можливостей", для того, щоб змусити ворога до справедливого миру", — сказав він на пресконференції після 35-го засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн").    

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Федорова, у травні Україна повернула під свій контроль більш ніж на 100 км² території більше, ніж Росія змогла захопити за той самий період. Це один із найвагоміших результатів за останній час.

Також Федоров повідомляв, що Британія планує спрямувати заморожені російські активи на масштабне фінансування закупівель безпілотників українського виробництва

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08:00 Грошова допомога від США: кому з українців виплатять 12 300 грн

07:54 Зеленський: Путін боїться повернення своєї армії додому

07:25 Тисячі гривень штрафу через газ: що заборонено робити з котлом та плитою

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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