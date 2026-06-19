Україна бачить "вікно можливостей" в найближчі місяці: ефір Ранок.LIVE

Гостями ефіру Ранок.LIVE стали політтехнолог Ярослав Макітра, експерт з питань авіаційного ринку Богдан Долінце, начальник пункту управління ПБС KRAKEN 1654 Данило Положухно, доктор економічних наук Ярослав Жаліло, політолог Ігор Чаленко, волонтер (м. Херсон) Андрій позивний "Боксер", народна депутатка Оксана Савчук, голова Комітету економістів України Андрій Новак, начальник відділення рекрутингу 28 ОМБР Контракти Денис Швидкий та засновниця БФ "Незламний Харків" Марія Зайцева.

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Ефір Ранок.LIVE

Гості ефіру обговорять заяву міністра оборони Михайла Федорова, що Україна бачить "вікно можливостей" в найближчі місяці і працює над тим, щоб створити нові.

"Зустріч у форматі "Рамштайн" пройшла під гаслом "вікно можливостей". І поки ми бачимо це "вікно можливостей" в найближчі місяці. Ми працюємо над тим, щоб створити нові "вікна можливостей", для того, щоб змусити ворога до справедливого миру", — сказав він на пресконференції після 35-го засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн").

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Федорова, у травні Україна повернула під свій контроль більш ніж на 100 км² території більше, ніж Росія змогла захопити за той самий період. Це один із найвагоміших результатів за останній час.

Також Федоров повідомляв, що Британія планує спрямувати заморожені російські активи на масштабне фінансування закупівель безпілотників українського виробництва.