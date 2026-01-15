Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow У Міненерго відповіли, де найгірше зі світлом — ефір День.LIVE arrow
У Міненерго відповіли, де найгірше зі світлом — ефір День.LIVE

У Міненерго відповіли, де найгірше зі світлом — ефір День.LIVE

15 січня 2026 р. 13:04

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

13:04 У Міненерго відповіли, де найгірше зі світлом — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський оголосив НС в енергетиці — ефір Ранок.LIVE

14 січня 2026
Text

19:00 Як столиця провалила підготовку до блекауту — ефір Київський час

Text

18:31 Зеленський провів нараду з Федоровим — Вечір.LIVE

Text

13:22 Рада призначила Федорова міністром оборони — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський розповів про наслідки останньої атаки РФ — Ранок.LIVE

13 січня 2026
Text

18:20 У Києві погіршилася ситуація зі світлом — ефір Вечір.LIVE

Text

13:08 Наслідки масованого обстрілу України — ефір День.LIVE

Text

08:12 Масштабна атака по Україні, вибухи у містах — ефір Ранок.LIVE

12 січня 2026
Text

17:55 Кияни залишаються без опалення після атаки РФ — ефір Вечір.LIVE

Text

13:27 Киянка після падіння в яму з окропом перебуває у комі — ексклюзив

Text

13:04 У Міненерго відповіли, де найгірше зі світлом — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський оголосив НС в енергетиці — ефір Ранок.LIVE

14 січня 2026
Text

19:00 Як столиця провалила підготовку до блекауту — ефір Київський час

Text

18:31 Зеленський провів нараду з Федоровим — Вечір.LIVE

У Міненерго повідомили, що найскладніша ситуація з електропостачанням наразі у Києві та Київській області. Через удари по енергетичній інфраструктурі в регіоні діють мережеві обмеження, а повернення до погодинних графіків можливе після стабілізації енергосистеми.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі День.LIVE у четвер, 15 січня.

Гості ефіру День.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • перший віце-президент торгово-промислової палати Михайло Непран;
  • політолог, доктор політичних наук Ганна Малкіна;
  • народний депутат від фракції "Слуга Народу", член Комітету з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук;
  • політолог, виконавчий директор благодійної організації "Будь з Україною" Антон Малеєв;
  • політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов;
  • народна депутатка від фракції "Слуга Народу", голова постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи Марія Мезенцева-Федоренко;
  • народний депутат від фракції "Слуга Народу", член Тимчасової спеціальної комісії ВРУ з питань захисту майнових та немайнових прав внутрішньо переміщених та інших осіб Віталій Войцехівський;
  • військовий аналітик, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов;
  • начальник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін.

Нещодавно прем'єрка України Юлія Свириденко відповіла, коли покращиться ситуація зі світлом у Києві.

Також ми інформували, що уряд посилює заходи для стабілізації енергосистеми після ударів РФ.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

13:12 Куди подіти ялинку після свят — пункти прийому у Києві

13:06 Виплати для українців 40+ — яку суму можна отримати у 2026

13:05 Масштабне відключення води в Одесі — як працюють бювети

13:05 У Львові російський дрон пошкодив вітражі історичної церкви

Text

13:04 У Міненерго відповіли, де найгірше зі світлом — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:03 Нардепка відповіла, чи можуть у Києві оголосити евакуацію

13:00 Грошова допомога на зиму для українок — хто може отримати

12:42 До України прибула глава МЗС Албанії — що відомо

12:39 Сніг на Одещині — у якому стані траси регіону

12:31 Ціни на російську нафту в Європі знов знизились — який ліміт

13:12 Куди подіти ялинку після свят — пункти прийому у Києві

13:06 Виплати для українців 40+ — яку суму можна отримати у 2026

13:05 Масштабне відключення води в Одесі — як працюють бювети

13:05 У Львові російський дрон пошкодив вітражі історичної церкви

13:03 Нардепка відповіла, чи можуть у Києві оголосити евакуацію

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:00 Грошова допомога на зиму для українок — хто може отримати

12:42 До України прибула глава МЗС Албанії — що відомо

12:39 Сніг на Одещині — у якому стані траси регіону

12:31 Ціни на російську нафту в Європі знов знизились — який ліміт

12:26 Львівʼянка розповіла про атаку Росії та показала наслідки

06:33 Життя в блекаути — чи планують одесити виїжджати з міста

13 січня

22:33 Закінчення війни у 2026 — думки одеситів про шанси та можливості

12 січня

22:33 Які економічні сюрпризи чекають Україну — вартість валюти

9 січня

18:52 Зимові відпустки 2026 — як будуть відпочивати одесити

06:29 Від миру до процвітання — що змінюється в головах партнерів

8 січня

21:33 Ринок Черемушки в Одесі — що подорожчало після свят

16:12 Особливі вміння — чим Буданов допомагає президенту в ОП

7 січня

22:33 Допомога на передову — як в одеській церкві дбають про військових

05:59 В Україні запровадили безкоштовний скринінг здоровʼя

6 січня

18:04 Новоюліанський і григоріанський календарі — різні дати, одна віра

Text

13:27 Киянка після падіння в яму з окропом перебуває у комі — ексклюзив

Text

13:04 У Міненерго відповіли, де найгірше зі світлом — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський оголосив НС в енергетиці — ефір Ранок.LIVE

14 січня
Text

19:00 Як столиця провалила підготовку до блекауту — ефір Київський час

Text

18:31 Зеленський провів нараду з Федоровим — Вечір.LIVE

Відео по темі

Всі відео
Киянка після падіння в яму з окропом перебуває у комі — ексклюзив

Киянка після падіння в яму з окропом перебуває у комі — ексклюзив

15 січня 2026 р. 13:27
Зеленський оголосив НС в енергетиці — ефір Ранок.LIVE

Зеленський оголосив НС в енергетиці — ефір Ранок.LIVE

15 січня 2026 р. 08:00
Як столиця провалила підготовку до блекауту — ефір Київський час

Як столиця провалила підготовку до блекауту — ефір Київський час

14 січня 2026 р. 19:00
Зеленський провів нараду з Федоровим — Вечір.LIVE

Зеленський провів нараду з Федоровим — Вечір.LIVE

14 січня 2026 р. 18:31
Рада призначила Федорова міністром оборони — ефір День.LIVE

Рада призначила Федорова міністром оборони — ефір День.LIVE

14 січня 2026 р. 13:22
Зеленський розповів про наслідки останньої атаки РФ — Ранок.LIVE

Зеленський розповів про наслідки останньої атаки РФ — Ранок.LIVE

14 січня 2026 р. 08:00
У Києві погіршилася ситуація зі світлом — ефір Вечір.LIVE

У Києві погіршилася ситуація зі світлом — ефір Вечір.LIVE

13 січня 2026 р. 18:20
Наслідки масованого обстрілу України — ефір День.LIVE

Наслідки масованого обстрілу України — ефір День.LIVE

13 січня 2026 р. 13:08

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації