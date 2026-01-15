У Міненерго повідомили, що найскладніша ситуація з електропостачанням наразі у Києві та Київській області. Через удари по енергетичній інфраструктурі в регіоні діють мережеві обмеження, а повернення до погодинних графіків можливе після стабілізації енергосистеми.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі День.LIVE у четвер, 15 січня.

Гості ефіру День.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

перший віце-президент торгово-промислової палати Михайло Непран;

політолог, доктор політичних наук Ганна Малкіна;

народний депутат від фракції "Слуга Народу", член Комітету з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук;

політолог, виконавчий директор благодійної організації "Будь з Україною" Антон Малеєв;

політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов;

народна депутатка від фракції "Слуга Народу", голова постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи Марія Мезенцева-Федоренко;

народний депутат від фракції "Слуга Народу", член Тимчасової спеціальної комісії ВРУ з питань захисту майнових та немайнових прав внутрішньо переміщених та інших осіб Віталій Войцехівський;

військовий аналітик, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов;

начальник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін.

Нещодавно прем'єрка України Юлія Свириденко відповіла, коли покращиться ситуація зі світлом у Києві.

Також ми інформували, що уряд посилює заходи для стабілізації енергосистеми після ударів РФ.