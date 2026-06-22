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У Криму проблеми зі світлом і пальним: ефір Ранок.LIVE

У Криму проблеми зі світлом і пальним: ефір Ранок.LIVE

22 червня 2026 р. 08:00

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В окупованому Росією Криму почали запроваджувати графіки постачання електроенергії після масштабних збоїв у роботі енергосистеми. Через пошкодження електромереж без світла залишилися мешканці кількох районів півострова.

Про це дивіться в ефірі Ранок.LIVE.

У Криму виникли проблеми з електропостачанням та паливом

На тимчасово окупованому півострові почали діяти графіки постачання електроенергії. Такі обмеження запровадили після масштабних збоїв в енергосистемі та пошкодження електромереж.

Унаслідок цього частина населених пунктів залишилася без електропостачання. Місцева влада та профільні служби намагаються стабілізувати ситуацію, однак перебої тривають.

На тлі проблем з електроенергією ускладнилася й транспортна ситуація на півострові. Мешканці повідомляють про труднощі з виїздом із Криму та значні затори на автошляхах.

Крім того, частину залізничних рейсів було затримано або скасовано, що створило додаткові незручності для пасажирів.

Також з'являються повідомлення про перебої з постачанням пального. На окремих автозаправних станціях уже запровадили обмеження на продаж палива населенню.

Наразі ситуація на півострові залишається напруженою через проблеми з енергозабезпеченням та логістикою.

Гості ефіру:

  • Дмитро Васильєв, Президент Розвиткової агенції досліджень та аналітики "Рада", політичний експерт;
  • Віктор Ягун, генерал-майор запасу СБУ, замголови СБУ (2014-2015);
  • Сергій Луговик, позивний "Депутат", старший лейтенант, начальник групи персоналу зенітного ракетного дивізіону 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи;
  • Вадим Трюхан, політолог-міжнародник;
  • Олександр Колесніченко, політолог, аналітик міжнародної політики;
  • Пьотр Кашувара, Головний Редактор PostPravda.Info, директор Фонду UA Future;
  • Дмитро Льоушкін, паливний експерт, засновник групи компаній "Prime";
  • Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень Пента;
  • Оксана Юринець, професор кафедри Зовнішньоекономічної та митної діяльності "Львівської політехніки", народна депутатка України VIII скликання;
  • Віталій Кім, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації.

Новини.LIVE повідомляли, що на АЗС у тимчасово окупованому Криму припинили відпуск пального. Продаж не здійснюється ані за готівку, ані за безготівковим розрахунком.

Новини.LIVE інформували, що у Криму 21 червня запровадили низку екстрених обмежень. На півострові скасували всі масові заходи просто неба, скоротили час роботи магазинів та призупинили паромне сполучення. Такі заходи пояснили "останніми подіями" та потребою терміново переглянути логістичні маршрути.

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03:04 "Польський" пиріг з полуницею: виходить смачніше за "Шарлотку"

02:38 РФ ударила КАБами по Сумській громаді: серед поранених водій тролейбуса

01:12 Іран погодився на масштабні інспекції зброї: подробиці від Трампа

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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