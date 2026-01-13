Відео
У Києві погіршилася ситуація зі світлом — ефір Вечір.LIVE
У Києві погіршилася ситуація зі світлом — ефір Вечір.LIVE

У Києві погіршилася ситуація зі світлом — ефір Вечір.LIVE

13 січня 2026 р. 18:20

Гостями ефіру Вечір.LIVE стали народний депутат від "Батьківщини" Вадим Івченко, нардеп від "Слуги народу" Володимир Крейденко, нардепка від "Слуги народу" Марія Мезенцева-Федоренко, нардеп від "Слуги народу" Богдан Кицак та нардеп "Батьківщина" Михайло Цимбалюк.

Подивитися ефір Вечір.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Вечір.LIVE

Гості обговорять ситуацію в Києві після російських атак. Там критично не вистачає світла. 

Відомо, що електроенергії бракує навіть для забезпечення критичної інфраструктури. Біля супермаркетів фіксуються черги з покупців.

"Після сьогоднішнього обстрілу в столиці наразі ще більший дефіцит електроенергії. Навіть для забезпечення критичної інфраструктури. Енергетики працюють. Але ситуація надзвичайно складна", — повідомив мер Києва Віталій Кличко. 

Нагадаємо, у Міненерго заявили, що наразі немає жодних прогнозів щодо того, коли відновлять світло в Києві.

Зараз у столиці фіксують значний дефіцит електроенергії та перебої з опаленням.

18:33 Вартість овочів на одеському ринку — що зросло в ціні

Text

18:20 У Києві погіршилася ситуація зі світлом — ефір Вечір.LIVE

18:18 Полісся оголосило про переведення Гуцуляка та Чоботенка в дубль

18:14 Зеленський обговорив із Стуббом наявні можливості в перемовинах

18:05 Скільки коштує один куб дров у січні 2026 року — офіційні ціни

17:52 Вкрали мільйони на ремонті укриттів — судитимуть учасників схеми

17:44 Зеленський призначив нового заступника голови СБУ

17:41 Посадовці Львова розтратили гроші на таборі — реакція Садового

17:37 Коли у Києві з’явиться електропостачання — відповідь Міненерго

17:35 Скільки може заробити аніматор у Буковелі — суми у 2026 році

18:33 Вартість овочів на одеському ринку — що зросло в ціні

18:18 Полісся оголосило про переведення Гуцуляка та Чоботенка в дубль

18:14 Зеленський обговорив із Стуббом наявні можливості в перемовинах

18:05 Скільки коштує один куб дров у січні 2026 року — офіційні ціни

17:52 Вкрали мільйони на ремонті укриттів — судитимуть учасників схеми

17:44 Зеленський призначив нового заступника голови СБУ

17:41 Посадовці Львова розтратили гроші на таборі — реакція Садового

17:37 Коли у Києві з’явиться електропостачання — відповідь Міненерго

17:35 Скільки може заробити аніматор у Буковелі — суми у 2026 році

