Гостями ефіру Вечір.LIVE стали народний депутат від "Батьківщини" Вадим Івченко, нардеп від "Слуги народу" Володимир Крейденко, нардепка від "Слуги народу" Марія Мезенцева-Федоренко, нардеп від "Слуги народу" Богдан Кицак та нардеп "Батьківщина" Михайло Цимбалюк.

Ефір Вечір.LIVE

Гості обговорять ситуацію в Києві після російських атак. Там критично не вистачає світла.

Відомо, що електроенергії бракує навіть для забезпечення критичної інфраструктури. Біля супермаркетів фіксуються черги з покупців.

"Після сьогоднішнього обстрілу в столиці наразі ще більший дефіцит електроенергії. Навіть для забезпечення критичної інфраструктури. Енергетики працюють. Але ситуація надзвичайно складна", — повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Нагадаємо, у Міненерго заявили, що наразі немає жодних прогнозів щодо того, коли відновлять світло в Києві.

Зараз у столиці фіксують значний дефіцит електроенергії та перебої з опаленням.