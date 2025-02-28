Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Цимбалюк пояснив, чому заборона на виїзд для митців — не вихід arrow
Цимбалюк пояснив, чому заборона на виїзд для митців — не вихід

Цимбалюк пояснив, чому заборона на виїзд для митців — не вихід

28 лютого 2025 р. 11:54

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

11:54 Цимбалюк пояснив, чому заборона на виїзд для митців — не вихід

Text

08:00 Зеленський зустрінеться з Трампом у США — ефір Ранок.LIVE

27 лютого 2025
Text

22:55 Пресконференція Трампа та Стармера — прямий ефір

Text

17:58 Чому Сирський терміново поїхав на фронт — ефір Вечір.LIVE

Text

13:27 Європа скликає екстрену нараду через Україну — ефір День.LIVE

Text

08:00 Нова заява Трампа ошелешила Путіна — ефір Ранок.LIVE

26 лютого 2025
Text

19:28 Трамп ухвалює рішення щодо України — трансляція

Text

19:00 Київ готується до війни чи миру — ефір Київський час

Text

17:50 Що Зеленський обговорить з Трампом у Вашингтоні — ефір Вечір.LIVE

Text

13:01 Війська НАТО в Україні та нова пропозиція Путіна — ефір День.LIVE

Text

11:54 Цимбалюк пояснив, чому заборона на виїзд для митців — не вихід

Text

08:00 Зеленський зустрінеться з Трампом у США — ефір Ранок.LIVE

27 лютого 2025
Text

22:55 Пресконференція Трампа та Стармера — прямий ефір

Text

17:58 Чому Сирський терміново поїхав на фронт — ефір Вечір.LIVE

Text

13:27 Європа скликає екстрену нараду через Україну — ефір День.LIVE

Text

08:00 Нова заява Трампа ошелешила Путіна — ефір Ранок.LIVE

26 лютого 2025
Text

19:28 Трамп ухвалює рішення щодо України — трансляція

Text

19:00 Київ готується до війни чи миру — ефір Київський час

Text

17:50 Що Зеленський обговорить з Трампом у Вашингтоні — ефір Вечір.LIVE

Text

13:01 Війська НАТО в Україні та нова пропозиція Путіна — ефір День.LIVE

Міністерство культури та стратегічних комунікацій України з суботи, 1 березня, тимчасово зупиняє видачу дозволів для митців та журналістів для виїзду за кордон. Народний депутат Михайло Цимбалюк наголосив, що таке рішення не є виходом.

Про це він сказав в ефірі Ранок.LIVE.

Заборона на виїзд митців

За словами Цимбалюка, ця історія з виїздами і зловживаннями триває з початку повномасштабної війни Росії.

"Ми знаємо сумнозвісну систему "Шлях" яку курують військові адміністрації, які й надають дозволи. І знаємо скільки справді поїхало і не повернулося, цифри вражають", — сказав він.

За його словами, проблема справді існує, але це проблема не доброчесних працівників культури, мистецтва та журналістів, які виїжджають з анонсованою владою культурною дипломатією. Нардеп наголосив, що вони виїжджають для того, щоби показувати й розповідати про правду щодо війни, а також переконувати європейців і не тільки.

"Через те тут не можна всіх під одну мірку, це однозначно. Мене дивує така позиція Мінкульту до якихось встановлень обставин, додаткових пакетів. Нехай мені назвуть перелік додаткових пакетів, які мінімізують чи ліквідують ризики неповернення", — зауважив Цимбалюк.

Він зазначив, що такого не існує та навів приклад футбольного клубу "Львівські Карпати", заступник гендиректора якого не повернувся після спортивного відрядження до Туреччини. Тому на думку депутата, запобіжників немає й він вважає, що неправильно закривати виїзд таким чином.

Нагадаємо, у Мінкульті пояснили, що рішення про заборону виїзду діячів культури на журналістів ухвалили через необхідність перегляду процедури надання дозволів.

Також відсьогодні система "Шлях" припинила функціонувати для водіїв гуманітарних вантажів.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

12:51 Весна прийде — Діденко склала прогноз погоди на початок березня

12:38 У Харкові відвідувач кафе хотів вбити знайомого — як покарав суд

12:37 Звіт голови Одеської облради ухвалили не одразу — причини

12:33 В ОП заявили, що угода про копалини передбачає гарантії безпеки

12:32 Садовий перевірить ефективність роботи Львівської міськради

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:27 S.T.A.L.K.E.R. 2 стала грою року за підсумками Stream Awards 2024

12:20 Чи надається відстрочка для догляду за чужою людиною

12:15 єВідновлення — коли перевірка забирає частину компенсації

12:12 У Києві посадовця податкової викрили на корупції — деталі

12:11 Подоляк сказав, яку пастку готує Трамп для Путіна

12:51 Весна прийде — Діденко склала прогноз погоди на початок березня

12:38 У Харкові відвідувач кафе хотів вбити знайомого — як покарав суд

12:37 Звіт голови Одеської облради ухвалили не одразу — причини

12:33 В ОП заявили, що угода про копалини передбачає гарантії безпеки

12:32 Садовий перевірить ефективність роботи Львівської міськради

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:27 S.T.A.L.K.E.R. 2 стала грою року за підсумками Stream Awards 2024

12:20 Чи надається відстрочка для догляду за чужою людиною

12:15 єВідновлення — коли перевірка забирає частину компенсації

12:12 У Києві посадовця податкової викрили на корупції — деталі

12:11 Подоляк сказав, яку пастку готує Трамп для Путіна

06:40 Нові ціни на алюміній — де дорожче приймають брухт у лютому

06:33 Підвищення заробітної плати в Україні — блеф чи реальність

06:20 В Україні скасували Господарський кодекс — що це означає

27 лютого 2025

06:40 Куди вигідно нести мідь — нові ціни на кольорові метали в Україні

06:15 Дешеві ліки та перевірка декларацій — що зміниться з 1 березня

05:44 Буданов розповів про мир у 2025 році та подальші плани РФ

26 лютого 2025

17:44 Україна чи ЄС — де дешевший проїзд у громадському транспорті

06:40 Де найдорожче здавати брухт — нові ціни на чормет в Україні

06:40 Де в Україні найдорожче приймають брухт — ціни на чормет у лютому

25 лютого 2025

06:40 Як заробляти на золоті — оновлені тарифи ломбардів України

Text

11:54 Цимбалюк пояснив, чому заборона на виїзд для митців — не вихід

Text

08:00 Зеленський зустрінеться з Трампом у США — ефір Ранок.LIVE

27 лютого 2025
Text

22:55 Пресконференція Трампа та Стармера — прямий ефір

Text

17:58 Чому Сирський терміново поїхав на фронт — ефір Вечір.LIVE

Text

13:27 Європа скликає екстрену нараду через Україну — ефір День.LIVE

Text

08:00 Нова заява Трампа ошелешила Путіна — ефір Ранок.LIVE

26 лютого 2025
Text

19:28 Трамп ухвалює рішення щодо України — трансляція

Text

19:00 Київ готується до війни чи миру — ефір Київський час

Text

17:50 Що Зеленський обговорить з Трампом у Вашингтоні — ефір Вечір.LIVE

Text

13:01 Війська НАТО в Україні та нова пропозиція Путіна — ефір День.LIVE