Цимбалюк пояснив, чому заборона на виїзд для митців — не вихід

Міністерство культури та стратегічних комунікацій України з суботи, 1 березня, тимчасово зупиняє видачу дозволів для митців та журналістів для виїзду за кордон. Народний депутат Михайло Цимбалюк наголосив, що таке рішення не є виходом.

Про це він сказав в ефірі Ранок.LIVE.

Заборона на виїзд митців

За словами Цимбалюка, ця історія з виїздами і зловживаннями триває з початку повномасштабної війни Росії.

"Ми знаємо сумнозвісну систему "Шлях" яку курують військові адміністрації, які й надають дозволи. І знаємо скільки справді поїхало і не повернулося, цифри вражають", — сказав він.

За його словами, проблема справді існує, але це проблема не доброчесних працівників культури, мистецтва та журналістів, які виїжджають з анонсованою владою культурною дипломатією. Нардеп наголосив, що вони виїжджають для того, щоби показувати й розповідати про правду щодо війни, а також переконувати європейців і не тільки.

"Через те тут не можна всіх під одну мірку, це однозначно. Мене дивує така позиція Мінкульту до якихось встановлень обставин, додаткових пакетів. Нехай мені назвуть перелік додаткових пакетів, які мінімізують чи ліквідують ризики неповернення", — зауважив Цимбалюк.

Він зазначив, що такого не існує та навів приклад футбольного клубу "Львівські Карпати", заступник гендиректора якого не повернувся після спортивного відрядження до Туреччини. Тому на думку депутата, запобіжників немає й він вважає, що неправильно закривати виїзд таким чином.

Нагадаємо, у Мінкульті пояснили, що рішення про заборону виїзду діячів культури на журналістів ухвалили через необхідність перегляду процедури надання дозволів.

Також відсьогодні система "Шлях" припинила функціонувати для водіїв гуманітарних вантажів.