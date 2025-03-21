Трамп зробив термінову заяву про війну в Україні — трансляція

У п'ятницю, 21 березня, в Овальному кабінеті Білого дому відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та міністра оборони Піта Хегсета. Вони виступили із важливими заявами щодо війни в Україні.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Трамп та Хегсет виступили з промовами

У своїх промовах американські лідери обговорили поточну ситуацію на фронті, а також кроки США в рамках підтримки України.

Трамп наголосив на важливості подальшої допомоги країні у її боротьбі, а Хегсет деталізував заходи, спрямовані на зміцнення обороноздатності України.

Нагадаємо, 18 березня Трамп провів телефонну розмову з Путіним. У Білому домі заявили, що "переговори пройшли добре".

А вже 19 березня Трамп зідзвонився із Зеленським. Президент США описав її як "дуже хорошу". Розмова тривала близько години і значна частина ґрунтувалася на дзвінку до Путіна.