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Трамп зробив термінову заяву про війну в Україні — трансляція

Трамп зробив термінову заяву про війну в Україні — трансляція

21 березня 2025 р. 16:45

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16:45 Трамп зробив термінову заяву про війну в Україні — трансляція

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16:45 Трамп зробив термінову заяву про війну в Україні — трансляція

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13:11 Президент Чехії приїхав до Києва — ефір День.LIVE

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21:45 Трамп виступає у Вашингтоні — прямий ефір

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17:50 Зеленський назвав, де РФ планує наступ — ефір Вечір.LIVE

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10:30 Саміт Європейської ради у Брюсселі щодо України — прямий ефір

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10:00 Макрон виступає із заявою щодо України — прямий ефір

У п'ятницю, 21 березня, в Овальному кабінеті Білого дому відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та міністра оборони Піта Хегсета. Вони виступили із важливими заявами щодо війни в Україні. 

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Трамп та Хегсет виступили з промовами

У своїх промовах американські лідери обговорили поточну ситуацію на фронті, а також кроки США в рамках підтримки України.

Трамп наголосив на важливості подальшої допомоги країні у її боротьбі, а Хегсет деталізував заходи, спрямовані на зміцнення обороноздатності України.

Нагадаємо, 18 березня Трамп провів телефонну розмову з Путіним. У Білому домі заявили, що "переговори пройшли добре".

А вже 19 березня Трамп зідзвонився із Зеленським. Президент США описав її як "дуже хорошу". Розмова тривала близько години і  значна частина ґрунтувалася на дзвінку до Путіна. 

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16:53 Президент Чехії зробив заяву щодо "Коаліції охочих"

16:53 Зеленський заявив, що ООН не може гарантувати безпеку Україні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:49 Samsung підтвердила, які пристрої отримають Android 15 — список

Термінова новина

16:48 Умови припинення вогню — Зеленський пояснив

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13:11 Президент Чехії приїхав до Києва — ефір День.LIVE

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08:00 Зеленський висловився щодо часткового перемир'я — ефір Ранок.LIVE

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23:59 Фон дер Ляєн та Кошта проводять пресконференцію — прямий ефір

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