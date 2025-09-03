Відео
Трамп заявив, що "дуже розчарований" Путіним — ефір Ранок.LIVE

Трамп заявив, що "дуже розчарований" Путіним — ефір Ранок.LIVE

03 вересня 2025 р. 08:00

Дональд Трамп заявив, що розчарований президентом РФ Володимиром Путіним, водночас Володимир Зеленський оголосив про підготовку відповіді на російські атаки. А вже 3 вересня Еммануель Макрон зустрінеться із Зеленським у Парижі для обговорення подальших кроків.

Про це і не тільки почуєте в ефірі Ранок.LIVE, який почнеться о 08:00.

Прямий ефір Ранок.LIVE 3 серпня

Запрошені гості:

  • Андрій Миселюк, політолог, директор Інституту соціально-політичого проектування "Діалог";  
  • Руслан Чорний головний експерт з реформи фінансового сектору Економічної експертної платформи;  
  • Денис Швидкий, Начальник відділення рекрутингу 28 ОМБР;  
  • Георгій Мазурашу, народний депутат, "Слуга Народу";  
  • Юрій Корольчук, співзасновник Інституту енергетичних стратегій;  
  • Ганна Малкіна, політолог, доктор політичних наук;  
  • Сергій Хлань, народний депутат  8-го скликання, депутат Херсонської обласної ради;  
  • Юрій Гаврилечко  економічний експерт;  
  • Микола Мельник, Лицар ордену Богдана Хмельницького, директор аналітичної групи "Левіафан". 

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп зробив заяву на тлі зростання кількості ударів РФ по Україні

Раніше інформувалося, що Росія посилила атаки на територію України, а президент України Володимир Зеленський заявив, що країна готує відповідні заходи у відповідь.

