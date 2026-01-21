Президент США Дональд Трамп та Генеральний секретар НАТО Марк Рютте проводять зустріч у середу, 21 січня, в рамках саміту в Давосі. Політики роблять низку важливих заяв щодо ключових світових подій.

Дивіться виступ Трампа і Рютте на Новини.LIVE.

Зустріч Трампа і Рютте

Американський лідер та генсек НАТО беруть участь у двосторонній зустрічі. Сторони обговорюють ключові події, зокрема, мир в Україні.

Нагадаємо, що Трамп прилетів на форум у Давосі в середу, 21 січня. Під час свого виступу політик заявив, що для миру в Україні "НАТО і Європа мають добре попрацювати".

Також на думку Трампа, Європа — "проблемний континент". За його словами, деякі європейські міста зараз не впізнати, натомість США — найпривабливіше місце для життя.

Додамо, що під час свого виступу в Давосі американський президент зробив низку інших важливих заяв. Новини.LIVE зібрали ключові цитати лідера США в одному матеріалі.