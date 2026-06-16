Трамп готовий знову сфокусуватися на Україні: ефір Ранок.LIVE

У понеділок, 15 червня 2026 року, під час пресбрифінгу на саміті G7 у французькому Евіан-ле-Бен Президент США Дональд Трамп зробив гучну заяву щодо зміни зовнішньополітичних пріоритетів Вашингтона. Американський лідер оголосив, що після підписання меморандуму про взаєморозуміння з Іраном, який фактично завершує 15-тижневий збройний конфлікт на Близькому Сході, США планують переключити всю свою дипломатичну увагу на врегулювання війни Росії проти України. Виступаючи перед журналістами разом із президентом Франції Емманюелем Макроном, Трамп висловив переконання, що наразі з'явився реальний шанс досягти суттєвого прогресу у припиненні бойових дій.

Про це та не лише почуєте в ефірі Ранок.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE 16 червня

Запрошені гості:

Дмитро Левусь, політолог-міжнародник, експерт Аналітичного центру "Об'єднана Україна"

Сергій Братчук, речник Української добровольчої армії, підполковник

Олександр Лозюк, капітан, начальник секції S-1 (персоналу), штабу 3-го батальйону оперативного призначення 1 Президентської бригади НГУ "Буревій"

Ігор Рейтерович, політолог

Микола Томенко, політичний та громадський діяч

Віктор Трегубов, речник Угруповання об'єднаних сил, підполковник

Катерина Поп, речниця Київської міської військової адміністрації

Анатолій Кінах, Президент Українського союзу промисловців і підприємців, Премʼєр-міністр України 2001-2002р

Іван Семиліт, заступник начальниці відділу комунікації з медіа Українського гідрометеорологічного центру

Новини.LIVE писали, що цьогоріч саміт G7 відбувається в Евіан-ле-Бен, у Франції. Він став майданчиком для обговорення найважчих геополітичних та соціально-економічних проблем у світі, які охоплять реформу міжнародної торгівлі, міграційну політику, безпеку видобутку рідкісноземельних металів, а також медичні програми боротьби з раком та ліквідації спалахів вірусу Ебола.

Своєю чергою, українська дипломатія спробувала використати високий рівень представництва в Евіані для тиску на Москву: Офіс Президента запропонував Путіну сісти за стіл переговорів під наглядом світових лідерів як посередників. Утім, російське керівництво вкотре ухилилося від прямого контакту, заблокувавши цю ініціативу на полях саміту.