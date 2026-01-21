Відео
Трамп анонсував зустріч із Зеленським — ефір Вечір.LIVE
Трамп анонсував зустріч із Зеленським — ефір Вечір.LIVE

Трамп анонсував зустріч із Зеленським — ефір Вечір.LIVE

21 січня 2026 р. 18:08

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Президент США Дональд Трамп повідомив, що планує зустрітися з лідером України Володимиром Зеленським. Він зазначив, що Путін та Зеленський наблизилися до можливості домовленостей.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у середу, 21 січня.

Гості ефіру Вечір.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • народний депутат України від фракції "Батьківщина", міністр з питань ЖКГ України (2007-2010 роки) Олексій Кучеренко;
  • голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко;
  • депутат Київської міської ради від фракції "Слуга народу", заступник міністра освіти України, (голова комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності) Андрій Вітренко;
  • виконавчий директор Асоціації "Енергоефективні міста України" Святослав Павлюк;
  • доктор біологічних наук, завідувач відділу тропічних та субтропічних рослин Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка НАН України Роман Іванніков;
  • керівник Святошинської районної державної адміністрації Георгій Зантарая;
  • експерт з енергетики Віктор Куртєв;
  • ізраїльський журналіст Сергій Ауслендер.

Нещодавно стало відомо, що Володимир Зеленський має намір відвідати Давос у четвер, 22 січня.

Під час сьогоднішнього виступу у Давосі Трамп заявив, що хоче підписати угоду із Зеленським.

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

