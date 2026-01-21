Президент США Дональд Трамп повідомив, що планує зустрітися з лідером України Володимиром Зеленським. Він зазначив, що Путін та Зеленський наблизилися до можливості домовленостей.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у середу, 21 січня.

Гості ефіру Вечір.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

народний депутат України від фракції "Батьківщина", міністр з питань ЖКГ України (2007-2010 роки) Олексій Кучеренко;

голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко;

депутат Київської міської ради від фракції "Слуга народу", заступник міністра освіти України, (голова комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності) Андрій Вітренко;

виконавчий директор Асоціації "Енергоефективні міста України" Святослав Павлюк;

доктор біологічних наук, завідувач відділу тропічних та субтропічних рослин Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка НАН України Роман Іванніков;

керівник Святошинської районної державної адміністрації Георгій Зантарая;

експерт з енергетики Віктор Куртєв;

ізраїльський журналіст Сергій Ауслендер.

Нещодавно стало відомо, що Володимир Зеленський має намір відвідати Давос у четвер, 22 січня.

Під час сьогоднішнього виступу у Давосі Трамп заявив, що хоче підписати угоду із Зеленським.