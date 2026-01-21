Президент США Дональд Трамп повідомив, що планує зустрітися з лідером України Володимиром Зеленським. Він зазначив, що Путін та Зеленський наблизилися до можливості домовленостей.
Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у середу, 21 січня.
Гості ефіру Вечір.LIVE
Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:
- народний депутат України від фракції "Батьківщина", міністр з питань ЖКГ України (2007-2010 роки) Олексій Кучеренко;
- голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко;
- депутат Київської міської ради від фракції "Слуга народу", заступник міністра освіти України, (голова комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності) Андрій Вітренко;
- виконавчий директор Асоціації "Енергоефективні міста України" Святослав Павлюк;
- доктор біологічних наук, завідувач відділу тропічних та субтропічних рослин Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка НАН України Роман Іванніков;
- керівник Святошинської районної державної адміністрації Георгій Зантарая;
- експерт з енергетики Віктор Куртєв;
- ізраїльський журналіст Сергій Ауслендер.
Нещодавно стало відомо, що Володимир Зеленський має намір відвідати Давос у четвер, 22 січня.
Під час сьогоднішнього виступу у Давосі Трамп заявив, що хоче підписати угоду із Зеленським.