В Абу-Дабі стартували перші від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну тристоронні переговори за участю делегацій України, Росії та США. Під час зустрічі сторони розглянуть чотири документи, які мають стати основою для майбутнього мирного договору.

Про це і не тільки дивіться в ефірі Вечір.LIVE.

Гості ефіру

Обговорювати актуальні питання в студії сьогодні будуть:

Євген Добряк, експерт-мiжнародник, народний депутат України VI скликання;

Олег Саркіц, експерт з геоекономіки;

Тарас Боровський, військой юрист, учасник проєкту "Пантерівець";

Дмитро Васильєв, політичний експерт, Президент Розвиткової агенції досліджень та аналітики "Рада";

Вячеслав Потапенко, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень;

Олексій Якубін, кандидат політичних наук;

Ігор Айзенберг, професор Манхетенського університету в Нью-Йорку (США);

Геннадій Рябцев, експерт з питань енергетики;

Данило Гетманцев, народний депутат України, голова фінансового комітету ВРУ.

Зазначимо, напередодні стало відомо, хто увійшов до складу української делегації на переговорах в Абу-Дабі.

А також ми повідомляли, що перед початок переговорів президент України Володимир Зеленський провів консультацію з командою.