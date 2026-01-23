Відео
Стартували переговори між Україною, США та РФ — ефір Вечір.LIVE
Стартували переговори між Україною, США та РФ — ефір Вечір.LIVE

Стартували переговори між Україною, США та РФ — ефір Вечір.LIVE

23 січня 2026 р. 18:00

В Абу-Дабі стартували перші від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну тристоронні переговори за участю делегацій України, Росії та США. Під час зустрічі сторони розглянуть чотири документи, які мають стати основою для майбутнього мирного договору.

Про це і не тільки дивіться в ефірі Вечір.LIVE.

Гості ефіру

Обговорювати актуальні питання в студії сьогодні будуть:

  • Євген Добряк, експерт-мiжнародник, народний депутат України VI скликання;
  • Олег Саркіц, експерт з геоекономіки;
  • Тарас Боровський, військой юрист, учасник проєкту "Пантерівець";
  • Дмитро Васильєв, політичний експерт, Президент Розвиткової агенції досліджень та аналітики "Рада";
  • Вячеслав Потапенко, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень;
  • Олексій Якубін, кандидат політичних наук;
  • Ігор Айзенберг, професор Манхетенського університету в Нью-Йорку (США);
  • Геннадій Рябцев, експерт з питань енергетики;
  • Данило Гетманцев, народний депутат України, голова фінансового комітету ВРУ.

Зазначимо, напередодні стало відомо, хто увійшов до складу української делегації на переговорах в Абу-Дабі.

А також ми повідомляли, що перед початок переговорів президент України Володимир Зеленський провів консультацію з командою.

Всі відео
Зеленський назвав головне питання переговорів — ефір День.LIVE

Зеленський назвав головне питання переговорів — ефір День.LIVE

23 січня 2026 р. 13:23
Україна, США та РФ вперше зустрінуться — ефір Ранок.LIVE

Україна, США та РФ вперше зустрінуться — ефір Ранок.LIVE

23 січня 2026 р. 08:00
Зеленський анонсував зустріч України, США і РФ — ефір Вечір.LIVE

Зеленський анонсував зустріч України, США і РФ — ефір Вечір.LIVE

22 січня 2026 р. 18:17
Важлива промова Зеленського в Давосі — прямий ефір

Важлива промова Зеленського в Давосі — прямий ефір

22 січня 2026 р. 15:49
Зеленський прибув для переговорів з Трампом — ефір День.LIVE

Зеленський прибув для переговорів з Трампом — ефір День.LIVE

22 січня 2026 р. 13:00
Засідання щодо створення "Ради миру" Трампа — включення з Давосу

Засідання щодо створення "Ради миру" Трампа — включення з Давосу

22 січня 2026 р. 12:26
Для Києва створять нові графіки відключень — ефір Ранок.LIVE

Для Києва створять нові графіки відключень — ефір Ранок.LIVE

22 січня 2026 р. 08:00
Трамп і Рютте виступають із важливими заявами в Давосі — ефір

Трамп і Рютте виступають із важливими заявами в Давосі — ефір

21 січня 2026 р. 20:11

