В Абу-Дабі стартували перші від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну тристоронні переговори за участю делегацій України, Росії та США. Під час зустрічі сторони розглянуть чотири документи, які мають стати основою для майбутнього мирного договору.
Про це і не тільки дивіться в ефірі Вечір.LIVE.
Гості ефіру
Обговорювати актуальні питання в студії сьогодні будуть:
- Євген Добряк, експерт-мiжнародник, народний депутат України VI скликання;
- Олег Саркіц, експерт з геоекономіки;
- Тарас Боровський, військой юрист, учасник проєкту "Пантерівець";
- Дмитро Васильєв, політичний експерт, Президент Розвиткової агенції досліджень та аналітики "Рада";
- Вячеслав Потапенко, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень;
- Олексій Якубін, кандидат політичних наук;
- Ігор Айзенберг, професор Манхетенського університету в Нью-Йорку (США);
- Геннадій Рябцев, експерт з питань енергетики;
- Данило Гетманцев, народний депутат України, голова фінансового комітету ВРУ.
Зазначимо, напередодні стало відомо, хто увійшов до складу української делегації на переговорах в Абу-Дабі.
А також ми повідомляли, що перед початок переговорів президент України Володимир Зеленський провів консультацію з командою.