Україна
Росія хоче нашкодити українським АЕС — ефір Ранок.LIVE
Росія хоче нашкодити українським АЕС — ефір Ранок.LIVE

Росія хоче нашкодити українським АЕС — ефір Ранок.LIVE

19 січня 2026 р. 08:00

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія намагається завдати шкоди атомним електростанціям України. Українська сторона має інформацію, які об'єкти розвідувала Москва.

Про це і не тільки почуєте в ефірі Ранок.LIVE о 08:00.

Теми Ранок.LIVE 19 січня

Ведуча обговорить з експертами ситуацію на фронті, оцінки командування щодо наступальних дій ЗСУ та динаміку втрат у 2025 році. Гості ефіру прокоментують безпекові ризики для критичної інфраструктури й АЕС, підготовку РФ до можливих ударів, а також переговори України зі США.

Окремо торкнуться теми початку Всесвітнього економічного форуму в Давосі, переговори щодо економічного відновлення України, ініціативи Дональда Трампа у сфері глобальної безпеки та їхній можливий вплив на Європу.

Також експерти обговорять надзвичайний стан в енергетиці, масовані удари по об’єктах "Нафтогазу", ситуація з електро- і теплопостачанням, робота атомних станцій та безпека міст.

Завершать ефір темою про економічне відновлення України, перспективи залучення сотень мільярдів доларів інвестицій і позиція міжнародних партнерів, права людини, мобілізація, переговори у США та питання можливих виборів.

Гості ефіру Ранок.LIVE:

  • Роман Капінус — позивний "Лютий", старший солдат, старший навідник САДн 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи
  • Дмитро Жмайло — виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці
  • Дмитро Левусь — експерт Аналітичного центру "Об'єднана Україна"
  • Анатолій Кінах — президент Українського союзу промисловців і підприємців, Премʼєр-міністр України у 2001–2002 роках
  • Ярослав Жаліло — доктор економічних наук, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень
  • Геннадій Рябцев — експерт з питань енергетики
  • Олександр Павліченко — виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини
  • Марія Гелетій — кандидат політичних наук, експертка з міжнародних відносин

Нагадаємо, ГУР оголосило плани Росії щодо атаки по підстанціях на АЕС. Таким чином ворог хоче, щоб Україна капітулювала. На тлі цього глава МЗС України Андрій Сибіга звернувся до МАГАТЕ із закликом. 

Новини з відео

08:13 В Іспанії зіткнулись два поїзди — загинули десятки людей

08:12 Росія атакувала Дніпропетровщину — пошкоджені газогін і авто

08:10 На OLX продають монети за мільйони гривень — які найдорожчі

08:02 Стало відомо, на якому етапі бій Усик — Вайлдер

08:00 Грошова допомога УВКБ ООН — кому доступні 10,8 тис. грн взимку

