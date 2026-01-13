Відео
Масштабна атака по Україні, вибухи у містах — ефір Ранок.LIVE

Масштабна атака по Україні, вибухи у містах — ефір Ранок.LIVE

13 січня 2026 р. 08:12

Text

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія готує новий масований повітряний удар по Україні на тлі сильного похолодання.  Він додав, що ГУР попередила про підготовку Росією великої кількості дронів та ракет, щоб атакувати саме у час сильних морозів. Відтак глава держави закликав українців реагувати на сигнал повітряної тривоги та подбати прот свій побут у разі масштабних вимкнень світла.

Про це і не тільки почуєте в ефірі Ранок.LIVE, який почнеться о 08:00.

Ефір Ранок.LIVE 13 січня

Ведучі обговорять ситуацію на фронті, участь іноземного контингенту в Україні та реальні масштаби російської присутності на війні. Гості ефіру прокоментують підготовку нових контрактів для військовослужбовців, роботу ТЦК, проблему СЗЧ та законодавчі зміни, спрямовані на поєднання відповідальності й мотивації повернення до війська.

В ефірі також буде обговорений переговорний процес: готовність мирних документів, позиція Росії, гарантії безпеки для України, роль США, Польщі та інших партнерів, а також ризики безпеки для Східної Європи.

Окремі блоки будуть присвячені ситуації в регіонах — Запорізькій та Херсонській областях: безпека, опалення, електрика, водопостачання і підтримка ВПО.

Також обговорять економічну ситуацію: рекордний курс валют, стан російської економіки, санкції, відновлення України, участь міжнародного капіталу, енергетику та стратегічні ресурси. 

Запрошені гості:

  • Мамука Мамулашвілі — командир добровольчого батальйону "Грузинський легіон"
  • Павло Лакійчук — керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ"
  • Лукаш Адамський — віце-директор Центру Мєрошевського
  • Степан Гавриш — перший заступник секретаря РНБО у 2008–2011 роках
  • Олег Буряк — голова Запорізької районної державної адміністрації
  • Тетяна Козаченко — адвокатка, громадська діячка, керівниця департаменту з питань люстрації Мін’юсту у 2014–2016 роках
  • Іван Ус — головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук
  • Юрій Романюк — голова ВГО "Україна в НАТО"
  • Олександр Толоконніков — заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації

Нагадаємо, тим часом в Швеції закликали посилити тиск на Росію.

Натомість Росія атакувала цивільні судна в Чорному морі.

Text

Text

