Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія готує новий масований повітряний удар по Україні на тлі сильного похолодання. Він додав, що ГУР попередила про підготовку Росією великої кількості дронів та ракет, щоб атакувати саме у час сильних морозів. Відтак глава держави закликав українців реагувати на сигнал повітряної тривоги та подбати прот свій побут у разі масштабних вимкнень світла.

Ефір Ранок.LIVE 13 січня

Ведучі обговорять ситуацію на фронті, участь іноземного контингенту в Україні та реальні масштаби російської присутності на війні. Гості ефіру прокоментують підготовку нових контрактів для військовослужбовців, роботу ТЦК, проблему СЗЧ та законодавчі зміни, спрямовані на поєднання відповідальності й мотивації повернення до війська.

В ефірі також буде обговорений переговорний процес: готовність мирних документів, позиція Росії, гарантії безпеки для України, роль США, Польщі та інших партнерів, а також ризики безпеки для Східної Європи.

Окремі блоки будуть присвячені ситуації в регіонах — Запорізькій та Херсонській областях: безпека, опалення, електрика, водопостачання і підтримка ВПО.

Також обговорять економічну ситуацію: рекордний курс валют, стан російської економіки, санкції, відновлення України, участь міжнародного капіталу, енергетику та стратегічні ресурси.

Запрошені гості:

Мамука Мамулашвілі — командир добровольчого батальйону "Грузинський легіон"

Павло Лакійчук — керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ"

Лукаш Адамський — віце-директор Центру Мєрошевського

Степан Гавриш — перший заступник секретаря РНБО у 2008–2011 роках

Олег Буряк — голова Запорізької районної державної адміністрації

Тетяна Козаченко — адвокатка, громадська діячка, керівниця департаменту з питань люстрації Мін’юсту у 2014–2016 роках

Іван Ус — головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук

Юрій Романюк — голова ВГО "Україна в НАТО"

Олександр Толоконніков — заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації

