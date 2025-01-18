РФ атакувала дронами центр Києва, — ефір Остаповець_LIVE

Перший візит до України премʼєр-міністра Великобританії Кіра Стармера та підписання 100-річного договору під вибухи ППО і атаку російськими дронами — головні теми ефіру Остаповець_LIVE журналістки Галини Остаповець.
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Ефір Остаповець.LIVE
- Вперше із робочим візитом українську столицю відвідав британський премʼєр Кір Стармер. Це була сьома його зустріч із Президентом Володимиром Зеленським, яку РФ цілеспрямовано атакувала ударними дронами.
- Дипломатичні візити до України низки міністрів закордонних справ головних країн-партнерів України.
- Чому вагнерівці та колишні російські штурмовики груп Z та V переходять на бік України і як їх перевірять - розповів очільник та засновник Російського Добровольчого Корпусу Денис Нікітін.
Нагадаємо, очільник та засновник Російського Добровольчого Корпусу Денис Нікітін розповів, чому росіяни йдуть воювати проти України і якою є їхня головна мотивація.
Сотні українських родин чекають на звістки про своїх рідних, які або зникли безвісти або знаходяться у полоні РФ. Серед них і Валентина, син якої зник безвісти у першому ж бою. Чоловік— військовий із 47-ї ОМБ "Магура".