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РФ атакувала дронами центр Києва, — ефір Остаповець_LIVE

РФ атакувала дронами центр Києва, — ефір Остаповець_LIVE

18 січня 2025 р. 17:18

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17:18РФ атакувала дронами центр Києва, — ефір Остаповець_LIVE

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09:52 Скороход пояснила, для чого можуть використовувати СЗЧ військові

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08:00 Єрмак заявив про зустріч Зеленського з Трампом — ефір Ранок.LIVE

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Ексклюзив

17:18 РФ атакувала дронами центр Києва, — ефір Остаповець_LIVE

Text

02:50 Як російські добровольці займають місця українських бійців

Text

02:33 Треба компроміс, бо РФ піде далі — депутат Бурміч про переговори

17 січня 2025
Text

22:56 Україна збільшила потужності "зеленої" енергетики, — експерт

Text

18:56 Політтехнолог відповів, коли відбудеться зустріч Трампа і Путіна

Text

17:55 Нова заява Сирського і зміна цін на комуналку — ефір Вечір.LIVE

Text

13:08 Байден розкрив головний страх Путіна, — ефір День.LIVE

Text

11:17 Скороход назвала причину припинення роботи комісії щодо ТЦК

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

09:52 Скороход пояснила, для чого можуть використовувати СЗЧ військові

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08:00 Єрмак заявив про зустріч Зеленського з Трампом — ефір Ранок.LIVE

Перший візит до України премʼєр-міністра Великобританії Кіра Стармера та підписання 100-річного договору під вибухи ППО і атаку російськими дронами — головні теми ефіру Остаповець_LIVE журналістки Галини Остаповець.

Подивитись ефір можна тут.

Ефір Остаповець.LIVE 

  • Вперше із робочим візитом українську столицю відвідав британський премʼєр Кір Стармер. Це була сьома його зустріч із Президентом Володимиром Зеленським, яку РФ цілеспрямовано атакувала ударними дронами.
  • Дипломатичні візити до України низки міністрів закордонних справ головних країн-партнерів України.
  • Чому вагнерівці та колишні російські штурмовики груп Z та V переходять на бік України і як їх перевірять - розповів очільник та засновник Російського Добровольчого Корпусу Денис Нікітін.

Нагадаємо, очільник та засновник Російського Добровольчого Корпусу Денис Нікітін розповів, чому росіяни йдуть воювати проти України і якою є їхня головна мотивація.

Сотні українських родин чекають на звістки про своїх рідних, які або зникли безвісти або знаходяться у полоні РФ. Серед них і Валентина, син якої зник безвісти у першому ж бою. Чоловік— військовий із 47-ї ОМБ "Магура".

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20:11 Зеленський анонсував рішення по санкціях РНБО — відеозвернення

20:00 На обліку у нарколога — коли таких осіб можуть мобілізувати

19:58 Залишив помирати — на Львівщині чоловік вдарив ножем товариша

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:36 В Міноборони пояснили, чи зможуть студенти відмовитись від БЗВП

19:34 Негода накриє Львів — містян попереджають про небезпеку завтра

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22:56 Україна збільшила потужності "зеленої" енергетики, — експерт

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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