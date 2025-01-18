РФ атакувала дронами центр Києва, — ефір Остаповець_LIVE

Перший візит до України премʼєр-міністра Великобританії Кіра Стармера та підписання 100-річного договору під вибухи ППО і атаку російськими дронами — головні теми ефіру Остаповець_LIVE журналістки Галини Остаповець.

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Ефір Остаповець.LIVE

Вперше із робочим візитом українську столицю відвідав британський премʼєр Кір Стармер. Це була сьома його зустріч із Президентом Володимиром Зеленським, яку РФ цілеспрямовано атакувала ударними дронами.

Дипломатичні візити до України низки міністрів закордонних справ головних країн-партнерів України.

Чому вагнерівці та колишні російські штурмовики груп Z та V переходять на бік України і як їх перевірять - розповів очільник та засновник Російського Добровольчого Корпусу Денис Нікітін.

Нагадаємо, очільник та засновник Російського Добровольчого Корпусу Денис Нікітін розповів, чому росіяни йдуть воювати проти України і якою є їхня головна мотивація.

Сотні українських родин чекають на звістки про своїх рідних, які або зникли безвісти або знаходяться у полоні РФ. Серед них і Валентина, син якої зник безвісти у першому ж бою. Чоловік— військовий із 47-ї ОМБ "Магура".