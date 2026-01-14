У середу, 14 січня, Верховна Рада України призначила Михайла Федорова новим міністром оборони. Федоров перед призначенням заявив про намір провести повний аудит роботи ТЦК.
Про це та не тільки говоритимуть в ефірі День.LIVE у середу, 14 січня.
Гості ефіру День.LIVE
Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:
- кандидат політичних наук Андрій Ковальов;
- начальник Часовоярської міської військової адміністрації Сергій Чаус;
- прокурор столичної прокуратури (2014-2025 роки), почесний голова ВГО "Правова рівність" Ярослав Захарченко;
- політолог, експерт з міжнародних відносин Віра Константинова;
- військовий аналітик Денис Попович;
- політичний експерт Костянтин Матвієнко;
- міністр палива та енергетики (2007-2010 роки), міністр енергетики України та вугільної промисловості (2014 рік) Юрій Продан;
- синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.
Раніше ми інформували, що Верховна Рада призначила Михайла Федорова міністром оборони України — "за" проголосували 277 нардепів.
Своєю чергою Федоров під час виступу у Раді назвав пріоритети роботи.