У середу, 14 січня, Верховна Рада України призначила Михайла Федорова новим міністром оборони. Федоров перед призначенням заявив про намір провести повний аудит роботи ТЦК.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі День.LIVE у середу, 14 січня.

Гості ефіру День.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

кандидат політичних наук Андрій Ковальов;

начальник Часовоярської міської військової адміністрації Сергій Чаус;

прокурор столичної прокуратури (2014-2025 роки), почесний голова ВГО "Правова рівність" Ярослав Захарченко;

політолог, експерт з міжнародних відносин Віра Константинова;

військовий аналітик Денис Попович;

політичний експерт Костянтин Матвієнко;

міністр палива та енергетики (2007-2010 роки), міністр енергетики України та вугільної промисловості (2014 рік) Юрій Продан;

синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.

Раніше ми інформували, що Верховна Рада призначила Михайла Федорова міністром оборони України — "за" проголосували 277 нардепів.

Своєю чергою Федоров під час виступу у Раді назвав пріоритети роботи.