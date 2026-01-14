Відео
Відео

Рада призначила Федорова міністром оборони — ефір День.LIVE

Рада призначила Федорова міністром оборони — ефір День.LIVE

14 січня 2026 р. 13:22

У середу, 14 січня, Верховна Рада України призначила Михайла Федорова новим міністром оборони. Федоров перед призначенням заявив про намір провести повний аудит роботи ТЦК.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі День.LIVE у середу, 14 січня.

Гості ефіру День.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • кандидат політичних наук Андрій Ковальов;
  • начальник Часовоярської міської військової адміністрації Сергій Чаус;
  • прокурор столичної прокуратури (2014-2025 роки), почесний голова ВГО "Правова рівність" Ярослав Захарченко;
  • політолог, експерт з міжнародних відносин  Віра Константинова;
  • військовий аналітик Денис Попович;
  • політичний експерт Костянтин Матвієнко;
  • міністр палива та енергетики (2007-2010 роки), міністр енергетики України та вугільної промисловості (2014 рік) Юрій Продан;
  • синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.

Раніше ми інформували, що Верховна Рада призначила Михайла Федорова міністром оборони України — "за" проголосували 277 нардепів.

Своєю чергою Федоров під час виступу у Раді назвав пріоритети роботи.

Новини з відео

14:30 Смерть Олександра Кабанова — що відомо про нардепа

14:30 Погодинна оплата праці — які особливості у 2026 році

14:24 Як увімкнути максимальну швидкість заряджання на смартфоні Xiaomi

14:22 Уряд штрафуватиме аптеки за завищені ціни на ліки

14:20 Як змінилася ціна яблук на одеському ринку — який попит

14:15 Шмигаль очолив Міненерго — факти біографії та кар'єри

14:14 Парламент призначив нового міністра енергетики

14:10 Апостиль для документів за кордоном — що зміниться у 2026 році

14:05 Наймолодший міністр очолив Міноборони — що про нього відомо

13:58 Федоров очолив Міноборони — чого чекати українцям

22:33 Закінчення війни у 2026 — думки одеситів про шанси та можливості

12 січня

22:33 Які економічні сюрпризи чекають Україну — вартість валюти

9 січня

18:52 Зимові відпустки 2026 — як будуть відпочивати одесити

06:29 Від миру до процвітання — що змінюється в головах партнерів

8 січня

21:33 Ринок Черемушки в Одесі — що подорожчало після свят

16:12 Особливі вміння — чим Буданов допомагає президенту в ОП

7 січня

22:33 Допомога на передову — як в одеській церкві дбають про військових

05:59 В Україні запровадили безкоштовний скринінг здоровʼя

6 січня

18:04 Новоюліанський і григоріанський календарі — різні дати, одна віра

08:52 Святкування Водохреща — коли відзначатимуть одесити (відео)

Зеленський розповів про наслідки останньої атаки РФ — Ранок.LIVE

Зеленський розповів про наслідки останньої атаки РФ — Ранок.LIVE

14 січня 2026 р. 08:00
У Києві погіршилася ситуація зі світлом — ефір Вечір.LIVE

У Києві погіршилася ситуація зі світлом — ефір Вечір.LIVE

13 січня 2026 р. 18:20
Наслідки масованого обстрілу України — ефір День.LIVE

Наслідки масованого обстрілу України — ефір День.LIVE

13 січня 2026 р. 13:08
Масштабна атака по Україні, вибухи у містах — ефір Ранок.LIVE

Масштабна атака по Україні, вибухи у містах — ефір Ранок.LIVE

13 січня 2026 р. 08:12
Кияни залишаються без опалення після атаки РФ — ефір Вечір.LIVE

Кияни залишаються без опалення після атаки РФ — ефір Вечір.LIVE

12 січня 2026 р. 17:55
В Україні надскладна ситуація зі світлом — ефір День.LIVE

В Україні надскладна ситуація зі світлом — ефір День.LIVE

12 січня 2026 р. 13:14
Стало відомо, коли відновлять тепло у Києві — ефір Ранок.LIVE

Стало відомо, коли відновлять тепло у Києві — ефір Ранок.LIVE

12 січня 2026 р. 08:02
Кадрові зміни, Буданов та реформи — ефір з Гетманцевим

Кадрові зміни, Буданов та реформи — ефір з Гетманцевим

09 січня 2026 р. 21:00

