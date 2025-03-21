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Президент Чехії приїхав до Києва — ефір День.LIVE

Президент Чехії приїхав до Києва — ефір День.LIVE

21 березня 2025 р. 13:11

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13:11 Президент Чехії приїхав до Києва — ефір День.LIVE

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08:00 Зеленський висловився щодо часткового перемир'я — ефір Ранок.LIVE

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17:50 Зеленський назвав, де РФ планує наступ — ефір Вечір.LIVE

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16:27 Зеленський виступає у Норвегії із важливою заявою — трансляція

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13:00 Перші деталі з саміту в Брюсселі щодо України — ефір День.LIVE

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10:30 Саміт Європейської ради у Брюсселі щодо України — прямий ефір

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10:00 Макрон виступає із заявою щодо України — прямий ефір

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08:00 Результати розмови Зеленського та Трампа — ефір Ранок.LIVE

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13:11 Президент Чехії приїхав до Києва — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський висловився щодо часткового перемир'я — ефір Ранок.LIVE

20 березня 2025
Text

23:59 Фон дер Ляєн та Кошта проводять пресконференцію — прямий ефір

Text

21:45 Трамп виступає у Вашингтоні — прямий ефір

Text

17:50 Зеленський назвав, де РФ планує наступ — ефір Вечір.LIVE

Text

16:27 Зеленський виступає у Норвегії із важливою заявою — трансляція

Text

13:00 Перші деталі з саміту в Брюсселі щодо України — ефір День.LIVE

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10:30 Саміт Європейської ради у Брюсселі щодо України — прямий ефір

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10:00 Макрон виступає із заявою щодо України — прямий ефір

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08:00 Результати розмови Зеленського та Трампа — ефір Ранок.LIVE

Російський президент Володимир Путін готується до затяжної війни, а президент США Дональд Трамп хоче взяти під контроль українських атомних електростанцій.

Про це і не тільки почуєте в ефірі День.LIVE, який розпочнеться о 13:00.

Ефір День.LIVE 21 березня

В ефірі День.LIVE ведучі Маргарита Стецюк та Павло Ковальчук обговорять із запрошеними експертами про заяву президента Франції Еммануеля Макрона щодо альтернативи європейським військам в Україні. Тим часом Володимир Зеленський прокоментував пропозиції Трампа щодо АЕС і назвав дату, коли відбудуться нові переговори із США. А Володимир Путін підписав новий наказ щодо перебування українців в Росії. 

Запрошені експерти на ефір День.LIVE 21 березня

  • Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад";
  • Олена Сторожук, адвокат;
  • Олександр Косюк, лейтенант, 3 механізований батальон;
  • Микола Маломуж, голова Служби зовнішньої розвідки у 2005-2010 рр., генерал армії України;
  • Максим Жорін, заступник командира 3 штурмової бригади, підполковник ЗСУ;
  • Євген Добряк, експерт-міжнародник, народний депутат України VI скликання;
  • Сергій Фурса, економіст, фінансист.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон розповів, як, на його думку, можна переконати Путіна погодитись на перемир'я.

Тим часом Дональд Трамп дав оцінку переговорам, які він провів з Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним. 

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13:44 У ЗСУ назвали посади, які найбільше цікавлять українців

13:43 Саміт ЄС завершився — чи отримає Україна 40 млрд євро

13:43 Новий скандал із Telegram — чому блокують в Україні

13:41 У ДШВ показали роботу саперів 46-ї ОАеМБр — відео

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:38 Леоненко жорстко розкритикував деяких гравців збірної України

13:35 Міноборони кодифікувало пристрої для піхотного озброєння

13:18 Доходи українців будуть рости — що сталося з депозитами в банках

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