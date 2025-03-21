Президент Чехії приїхав до Києва — ефір День.LIVE

Російський президент Володимир Путін готується до затяжної війни, а президент США Дональд Трамп хоче взяти під контроль українських атомних електростанцій.

Про це і не тільки почуєте в ефірі День.LIVE, який розпочнеться о 13:00.

Ефір День.LIVE 21 березня

В ефірі День.LIVE ведучі Маргарита Стецюк та Павло Ковальчук обговорять із запрошеними експертами про заяву президента Франції Еммануеля Макрона щодо альтернативи європейським військам в Україні. Тим часом Володимир Зеленський прокоментував пропозиції Трампа щодо АЕС і назвав дату, коли відбудуться нові переговори із США. А Володимир Путін підписав новий наказ щодо перебування українців в Росії.

Запрошені експерти на ефір День.LIVE 21 березня

Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад";

Олена Сторожук, адвокат;

Олександр Косюк, лейтенант, 3 механізований батальон;

Микола Маломуж, голова Служби зовнішньої розвідки у 2005-2010 рр., генерал армії України;

Максим Жорін, заступник командира 3 штурмової бригади, підполковник ЗСУ;

Євген Добряк, експерт-міжнародник, народний депутат України VI скликання;

Сергій Фурса, економіст, фінансист.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон розповів, як, на його думку, можна переконати Путіна погодитись на перемир'я.

Тим часом Дональд Трамп дав оцінку переговорам, які він провів з Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним.