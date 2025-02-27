Пресконференція Трампа та Стармера — прямий ефір

Сьогодні, 27 лютого, в США прибув прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Він зустрівся з американським лідером Дональдом Трампом.

Подивитись пресконференцію можна за посиланням.

Пресконференція Трампа та Стармера

У Вашингтоні в окрузі Колумбія президент США Дональд Трамп та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер проводять спільну пресконференцію. Вона відбувається після переговорів у Білому домі.

Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп заявив, що розгляне гарантії безпеки для України згодом. Спочатку він хоче підписати угоду щодо рідкісноземельних ресурсів.

Також очільник Штатів наголосив на своєму переконанні у тому, що Путін не нападе повторно на Україну після укладання мирної угоди.