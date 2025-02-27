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Пресконференція Трампа та Стармера — прямий ефір

Пресконференція Трампа та Стармера — прямий ефір

27 лютого 2025 р. 22:55

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22:55 Пресконференція Трампа та Стармера — прямий ефір

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17:58 Чому Сирський терміново поїхав на фронт — ефір Вечір.LIVE

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08:00 Нова заява Трампа ошелешила Путіна — ефір Ранок.LIVE

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17:50 Що Зеленський обговорить з Трампом у Вашингтоні — ефір Вечір.LIVE

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08:00 Зеленського чекають у Білому домі — ефір Ранок.LIVE

25 лютого 2025
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17:50 Умєров поставив Європі умову для миру в Україні — ефір Вечір.LIVE

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22:55 Пресконференція Трампа та Стармера — прямий ефір

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17:58 Чому Сирський терміново поїхав на фронт — ефір Вечір.LIVE

Text

13:27 Європа скликає екстрену нараду через Україну — ефір День.LIVE

Text

08:00 Нова заява Трампа ошелешила Путіна — ефір Ранок.LIVE

26 лютого 2025
Text

19:28 Трамп ухвалює рішення щодо України — трансляція

Text

19:00 Київ готується до війни чи миру — ефір Київський час

Text

17:50 Що Зеленський обговорить з Трампом у Вашингтоні — ефір Вечір.LIVE

Text

13:01 Війська НАТО в Україні та нова пропозиція Путіна — ефір День.LIVE

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08:00 Зеленського чекають у Білому домі — ефір Ранок.LIVE

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Сьогодні, 27 лютого, в США прибув прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Він зустрівся з американським лідером Дональдом Трампом.

Подивитись пресконференцію можна за посиланням.

Пресконференція Трампа та Стармера

У Вашингтоні в окрузі Колумбія президент США Дональд Трамп та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер проводять спільну пресконференцію. Вона відбувається після переговорів у Білому домі.

Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп заявив, що розгляне гарантії безпеки для України згодом. Спочатку він хоче підписати угоду щодо рідкісноземельних ресурсів.

Також очільник Штатів наголосив на своєму переконанні у тому, що Путін не нападе повторно на Україну після укладання мирної угоди.

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23:01 Повістки від ТЦК на підприємстві — чи є вони обов'язковими

22:40 Цифри шокують — WP назвало кількість українців у 2100 році

22:37 Вступ України в НАТО, угода з РФ та копалини — гучні заяви Трампа

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

22:32 Житель Черкащини ухилився від мобілізації — що вирішив суд

22:15 Нові податки на продаж нерухомості у 2025 — що змінилося

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13:27 Європа скликає екстрену нараду через Україну — ефір День.LIVE

Text

08:00 Нова заява Трампа ошелешила Путіна — ефір Ранок.LIVE

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Text

19:28 Трамп ухвалює рішення щодо України — трансляція

Text

19:00 Київ готується до війни чи миру — ефір Київський час

Text

17:50 Що Зеленський обговорить з Трампом у Вашингтоні — ефір Вечір.LIVE

Text

13:01 Війська НАТО в Україні та нова пропозиція Путіна — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленського чекають у Білому домі — ефір Ранок.LIVE

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