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Попенко назвав області, які під загрозою повного блекауту

Попенко назвав області, які під загрозою повного блекауту

26 жовтня 2024 р. 13:23

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21:07 Нардеп назвав, через що в Україні підвищиться показник ВВП

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19:46 Експерт заявив про критичний брак фахівців-комунальників

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17:56 Сирський розкрив правду про бої на Курщині — ефір Вечір.LIVE

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16:57 Нардеп різко висловився щодо реформи МСЕК

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13:59 Кремінь пояснив, які штрафи чекають на порушників мовного закону

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13:20 Зеленський зробив різку заяву про ООН — ефір День.LIVE

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13:01 Кремінь пояснив, як каратимуть порушників мовного закону

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В Україні внаслідок бойових дій були зруйновані або захоплені практично всі потужності збагачення вугілля. На  підконтрольних територіях їй залишилося всього чотири.

Чи вплине це на опалювальний сезон, відповів голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко в ефірі День.LIVE.

Прогнози щодо опалювального сезону

За його словами, в Україні на складах знаходиться 2 мільйони тонн вугілля, що є достатньою кількістю для проходження опалювального сезону.

Він зауважив, що основними споживачами вугілля була компанія Центренерго, генерації якої зруйнувала Росія під час повітряних атак.

"Тому я взагалі вважаю, що сьогодні говорити про вугілля в контексті основного забезпечення опалення — я не можу. Потрібно говорити про наявність газу, і навіть ті потужності, які нам передали — з них встановили, дай Боже, половину", — сказав Попенко. 

Він відзначив, що ці потужності працюють на газу, а не на вугіллі. В Україні не залишилося генеруючих потужностей, які працюють на вугіллі, окрім Дарницької ТЕС — вона і на вугіллі, і на газу.

Крім того, всі прикордонні та прифронтові області будуть знаходитися під загрозою повного відключення електроенергії в опалювальний сезон.

Нагадаємо, 21 жовтня ЗАЕС вчергове опинилася на межі блекауту через російські обстріли.

А директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко назвав наслідки у випадку, якщо Росія вдарить по АЕС.

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14:22 У Львові затримали посадовця ТЦК за підозрою у хабарництві

14:12 Йожеф Сабо дав прогноз на матч Динамо — Шахтар

14:04 Україна вночі переходить на зимовий час

14:00 Одеситка пропонувала хабарі прикордонникам в Орлівці

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:54 Прикордонники розгромили позиції росіян під Куп'янськом — відео

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