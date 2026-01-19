Всесвітній економічний форум у швейцарському Давосі стартує вже сьогодні, 19 січня, і триватиме до 23 січня. Захід збере близько 3000 учасників із понад 130 країн, включаючи делегацію України, яка буде представлена на найвищому рівні.
Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі День.LIVE.
Гості ефіру
Гості сьогоднішнього ефіру:
- Вадим Пікуз — в.о. голови Маріупольської районної ради,
- Ганна Малкіна — політолог, доктор політичних наук,
- Тетяна Тимочко — голова Всеукраїнської екологічної ліги,
- Ярослав Божко — політичний консультант, голова Центру політичних студій "Доктрина",
- Руслан Чорний — головний експерт з реформи фінансового сектору Економічної експертної платформи,
- Катерина Поп — речниця Київської міської військової адміністрації,
- В'ячеслав Потапенко — заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень,
- Артем Бронжуков — заступник директора Аналітичного Центру Політика,
- Юрій Продан — міністр палива та енергетики (2007-2010), міністр Енергетики України та вугільної промисловості (2014).
Нагадаємо, раніше Сибіга анонсував зустрічі з американською стороною в Давосі. Основний фокус під час форуму буде зосереджений на питаннях відбудови України, захисту енергоінфраструктури та гарантій безпеки.
Також ми писали, що Україна підпише з США рамкову угоду про гарантії безпеки. За даними ЗМІ, це трапиться у Давосі.