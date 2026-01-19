Відео
Початок форуму у Давосі — ефір День.LIVE

Початок форуму у Давосі — ефір День.LIVE

19 січня 2026 р. 13:27

Всесвітній економічний форум у швейцарському Давосі стартує вже сьогодні, 19 січня, і триватиме до 23 січня. Захід збере близько 3000 учасників із понад 130 країн, включаючи делегацію України, яка буде представлена на найвищому рівні.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі День.LIVE

Гості ефіру

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • Вадим Пікуз — в.о. голови Маріупольської районної ради,
  • Ганна Малкіна — політолог, доктор політичних наук,
  • Тетяна Тимочко — голова Всеукраїнської екологічної ліги,
  • Ярослав Божко — політичний консультант, голова Центру політичних студій "Доктрина",
  • Руслан Чорний — головний експерт з реформи фінансового сектору Економічної експертної платформи,
  • Катерина Поп — речниця Київської міської військової адміністрації,
  • В'ячеслав Потапенко — заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень,
  • Артем Бронжуков — заступник директора Аналітичного Центру Політика,
  • Юрій Продан — міністр палива та енергетики (2007-2010), міністр Енергетики України та вугільної промисловості (2014).

Нагадаємо, раніше Сибіга анонсував зустрічі з американською стороною в Давосі. Основний фокус під час форуму буде зосереджений на питаннях відбудови України, захисту енергоінфраструктури та гарантій безпеки.

Також ми писали, що Україна підпише з США рамкову угоду про гарантії безпеки. За даними ЗМІ, це трапиться у Давосі. 

Росія хоче нашкодити українським АЕС — ефір Ранок.LIVE

Росія хоче нашкодити українським АЕС — ефір Ранок.LIVE

19 січня 2026 р. 08:00
Підвищення зарплат та пільги бізнесу — інтервʼю Гетманцева

Підвищення зарплат та пільги бізнесу — інтервʼю Гетманцева

16 січня 2026 р. 21:00
Зеленський зробив заяву щодо дефіциту електроенергії — Вечір.LIVE

Зеленський зробив заяву щодо дефіциту електроенергії — Вечір.LIVE

16 січня 2026 р. 17:50
Україна отримає додаткові енергопотужності з ЄС — ефір День.LIVE

Україна отримає додаткові енергопотужності з ЄС — ефір День.LIVE

16 січня 2026 р. 13:20
Україна скликає енергетичний Рамштайн — ефір Ранок.LIVE

Україна скликає енергетичний Рамштайн — ефір Ранок.LIVE

16 січня 2026 р. 08:00
Зеленський анонсував термінові рішення — ефір Вечір.LIVE

Зеленський анонсував термінові рішення — ефір Вечір.LIVE

15 січня 2026 р. 18:14
Киянка після падіння в яму з окропом перебуває у комі — ексклюзив

Киянка після падіння в яму з окропом перебуває у комі — ексклюзив

15 січня 2026 р. 13:27
У Міненерго відповіли, де найгірше зі світлом — ефір День.LIVE

У Міненерго відповіли, де найгірше зі світлом — ефір День.LIVE

15 січня 2026 р. 13:04

