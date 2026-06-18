Український лідер Володимир Зеленський у четвер, 18 червня, провів зустріч із прем’єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером. Під час переговорів сторони зосередилися на питаннях підтримки обороноздатності України.

Про це дивіться в ефірі Вечір.LIVE.

Зеленський повідомив, що Бельгія готує новий масштабний пакет допомоги, а також робить внесок у ініціативу PURL. Окремо сторони обговорили графік постачання винищувачів F-16, перші з яких Україна очікує отримати вже цього року. Президент наголосив, що саме посилення захисту повітряного простору є одним із ключових пріоритетів.

Тим часом мер Москви Сергій Собянін заявив про атаку безпілотників на Московський нафтопереробний завод у районі Капотні. За його словами, вранці 18 червня було зафіксовано масовану атаку дронів на російську столицю, нібито близько 180 безпілотників було "збито на підльоті".

Водночас він стверджує, що частина дронів нібито досягла території МНПЗ, після чого розпочалися роботи з ліквідації наслідків.

Гості ефіру:

Олексій Кущ, економіст, фінансовий аналітик

Ігор Когут, політолог, Директор Українського парламентського інституту

Віра Константинова, політолог, експерт з міжнародних відносин

Іван Ус, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук

Вікторія Гриб, народна депутатка України, Голова підкомітету з питань енергетичної безпеки з питань енергетики та житлово-комунальних послуг

Новини.LIVE повідомляли, що потужні ударні безпілотники атакували Московський нафтопереробний завод у районі Капотні, який розташований приблизно за 15 кілометрів від Кремля. За попередніми даними, внаслідок влучання на території великого промислового об’єкта спалахнула масштабна пожежа. Також повідомляється про пошкодження торгового центру "Садовод".

Новини.LIVE інформували, що внаслідок масованої атаки безпілотників на Москву в аеропортах російської столиці зафіксовано затримки та скасування понад 527 рейсів. Зали очікування переповнені пасажирами, які змушені довго чекати на свої вильоти.

