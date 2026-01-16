Підвищення зарплат та пільги бізнесу — інтервʼю Гетманцева

Народний депутат партії "Слуга Народу", голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев дав інтервʼю для Новини.LIVE. Зокрема, він розповів про зразок Харкова щодо енергетики, пільги бізнесу та підвищення зарплат.
Подивитися інтервʼю можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.
Інтервʼю Данила Гетманцева
Серед тем інтервʼю:
- робота мера Харкова щодо енергетики;
- ембарго на ПДВ для ФОПів;
- надбавки для ЗСУ;
- обговорення питання миру.
Нагадаємо, до цього Данило Гетманцев розкрив, чи буде податок для депозит для військових.
А до цього він розповів, що є єдиною гарантією миру для України.