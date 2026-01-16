Відео
Україна
Підвищення зарплат та пільги бізнесу — інтервʼю Гетманцева

Підвищення зарплат та пільги бізнесу — інтервʼю Гетманцева

16 січня 2026 р. 21:00

Народний депутат партії "Слуга Народу", голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев дав інтервʼю для Новини.LIVE. Зокрема, він розповів про зразок Харкова щодо енергетики, пільги бізнесу та підвищення зарплат.

Подивитися інтервʼю можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Інтервʼю Данила Гетманцева

Серед тем інтервʼю:

  • робота мера Харкова щодо енергетики;
  • ембарго на ПДВ для ФОПів;
  • надбавки для ЗСУ;
  • обговорення питання миру.

Нагадаємо, до цього Данило Гетманцев розкрив, чи буде податок для депозит для військових.

А до цього він розповів, що є єдиною гарантією миру для України.

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

