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НАТО збирає екстрене засідання по Україні: прямий ефір Новини.LIVE

НАТО збирає екстрене засідання по Україні: прямий ефір Новини.LIVE

18 червня 2026 р. 18:55

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18:55 НАТО збирає екстрене засідання по Україні: прямий ефір Новини.LIVE

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17:54 Трамп суттєво змінив своє ставлення до війни в Україні: ефір Вечір.LIVE

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13:13 НАТО готує нові поставки Patriot для України: ефір День.LIVE

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08:00 Україна запрошена на зустріч НАТО в Брюсселі: ефір Ранок.LIVE

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18:55 НАТО збирає екстрене засідання по Україні: прямий ефір Новини.LIVE

Text

18:09 Після атаки на Москву Україна отримає більше F-16: ефір Вечір.LIVE

Text

16:36 Заяви Зеленського, Федорова та Рютте: прямий ефір із "Рамштайн"

Text

13:05 Зеленський зробив заяву про удари по Росії: ефір День.LIVE

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07:24 Трамп каже про мир і готує санкції проти РФ: ефір Ранок.LIVE

У Брюсселі представники НАТО та України проведуть спільну пресконференцію після засідання Контактної групи з питань оборони України. Під час заходу сторони обговорять останні кроки щодо підтримки України та актуальні питання регіональної безпеки.

Про це дивіться в прямому ефірі Новини.LIVE.

Головні теми зустрічі

Очікується, що учасники пресконференції підбиватимуть підсумки засідання Контактної групи з питань оборони України, відомої як формат "Рамштайн". Основна увага буде зосереджена на подальшій військовій допомозі Україні, координації підтримки союзників та зміцненні безпеки в регіоні.

Крім того, представники НАТО та України можуть порушити питання довгострокового оборонного співробітництва та поточну безпекову ситуацію в Європі.

Підтримка України залишається пріоритетом

Засідання Контактної групи традиційно об'єднує представників десятків країн-партнерів, які координують постачання озброєння, військової техніки та іншу допомогу для України.

Очікується, що за результатами зустрічі буде озвучено нові рішення щодо підтримки українських Сил оборони та посилення безпеки на східному фланзі НАТО.

Новини.LIVE повідомляли, що Марк Рютте заявив, що Росія не здатна економічно змагатися з Альянсом. За його словами, російська економіка значно поступається потенціалу країн НАТО та є меншою навіть за економіки окремих європейських держав.

Новини.LIVE інформували, що Президент України прибув до Брюсселя, де візьме участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". За словами глави держави, під час зустрічі союзники обговорять ключові напрямки подальшої підтримки України та ухвалять рішення з низки важливих оборонних питань.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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