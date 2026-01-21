Відео
Відео

НАТО терміново збирає керівників оборони країн — прямий ефір
НАТО терміново збирає керівників оборони країн — прямий ефір

НАТО терміново збирає керівників оборони країн — прямий ефір

21 січня 2026 р. 09:14

21-22 січня у Брюсселі відбудеться засідання Військового комітету НАТО, у межах якого запланована окрема зустріч Ради Україна–НАТО. Зустріч проходитиме під головуванням голови Військового комітету НАТО, адмірала Джузеппе Каво Драгоне. У роботі засідання візьмуть участь представники генеральних штабів усіх 32 країн-членів Альянсу.

Дивіться пряму трансляцію засідання на Новини.LIVE.

Засідання НАТО у Брюсселі

Також до обговорень долучаться верховний головнокомандувач Об’єднаних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич і верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО з питань трансформації адмірал П’єр Вандьє.

У межах дводенного заходу начальники генеральних штабів країн НАТО проведуть окремі зустрічі з військовими керівниками держав-партнерів Альянсу з Індо-Тихоокеанського регіону, а також з представниками Грузії та України. Загалом програмою засідання передбачено проведення семи сесій.

Зустріч Ради Україна–НАТО запланована на 22 січня і відбудеться в рамках п’ятої сесії Військового комітету. У цьому форматі начальники генеральних штабів країн Альянсу обговорять безпекову ситуацію в Україні та подальші кроки з підтримки Києва з боку НАТО.

Зокрема, йтиметься про реалізацію Програми допомоги та навчання НАТО для України (NSATU), а також про роботу Спільного центру з аналізу, підготовки та освіти (JATEC). До участі в засіданні Ради Україна–НАТО також запрошено голову Військового комітету Європейського Союзу.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський провів переговори із Генсеком НАТО.

Тим часом в Британії стривожені безпековою ситуацією на Арктиці і закликали НАТО посилити захист.

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

