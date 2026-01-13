Відео
Україна
Наслідки масованого обстрілу України — ефір День.LIVE
Наслідки масованого обстрілу України — ефір День.LIVE

Наслідки масованого обстрілу України — ефір День.LIVE

13 січня 2026 р. 13:08

Гостями ефіру День.LIVE стали експерт економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, засновник компанії-виробника оборонної продукції First Contact Валерій Боровик, юрист-міжнародник Роман Єделєв, політолог Ігор Чаленко, начальник Купʼянської міської військової адміністрації Андрій Беседін, віцепремʼєр міністр 2014-2019 рр. Вʼячеслав Кириленко, очільник ГО "ДОБРОБАТ" Дмитро Іванов та в.о. міністра культури та інформаційної політики України у 2023-2024 роках" Ростислав Карандєєв.

Подивитися ефір День.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір День.LIVE

Гості ефіру обговорять наслідки російського обстрілу у ніч проти 13 січня. Внаслідок атаки без світла залишився Київ та сім регіонів. Ракети та дрони вдарили по енергетичній інфраструктурі, через що вранці без електропостачання залишаються тисячі споживачів.

Крім того, ситуацію ускладнила негода. Зокрема, у Чернігівській та Закарпатській областях знеструмлено 17 населених пунктів.

Нагадаємо, 13 січня у Києві та області запровадили аварійні відключення світла. Наразі графіки не діють.

А у ДТЕК розповіли про ситуацію зі світлом в Одеській області. У регіоні періодично запроваджують аварійні відключення.

Text

