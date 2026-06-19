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На G7 стався прорив щодо України через Трампа: ефір Вечір.LIVE

На G7 стався прорив щодо України через Трампа: ефір Вечір.LIVE

19 червня 2026 р. 18:01

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18:01 На G7 стався прорив щодо України через Трампа: ефір Вечір.LIVE

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13:00 Україна збирається знищувати російськи аеродром: ефір День.LIVE

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08:00 Україна бачить "вікно можливостей" в найближчі місяці: ефір Ранок.LIVE

18 червня 2026
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18:55 НАТО збирає екстрене засідання по Україні: прямий ефір Новини.LIVE

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18:09 Після атаки на Москву Україна отримає більше F-16: ефір Вечір.LIVE

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13:05 Зеленський зробив заяву про удари по Росії: ефір День.LIVE

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07:24 Трамп каже про мир і готує санкції проти РФ: ефір Ранок.LIVE

17 червня 2026
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21:46 Англія - Хорватія НА ЧС-2026: прямий ефір Новини.LIVE

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19:00 Чому кияни отримують шалені рахунки за тепло: ефір Київський час

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17:54 Трамп суттєво змінив своє ставлення до війни в Україні: ефір Вечір.LIVE

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18:01 На G7 стався прорив щодо України через Трампа: ефір Вечір.LIVE

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13:00 Україна збирається знищувати російськи аеродром: ефір День.LIVE

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08:00 Україна бачить "вікно можливостей" в найближчі місяці: ефір Ранок.LIVE

18 червня 2026
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18:55 НАТО збирає екстрене засідання по Україні: прямий ефір Новини.LIVE

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18:09 Після атаки на Москву Україна отримає більше F-16: ефір Вечір.LIVE

Президент США Дональд Трамп змінив своє ставлення щодо російсько-української війни. Він більше не вважає, що українці програють війну. Про це повідомив в ефірі France TV президент Франції Еммануель Макрон.

Про це та інше дивіться Вечір.LIVE на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Дональд Трамп змінив ставлення до війни в Україні

"Трамп, по-перше, побачив, що все, що йому говорили - що українці - загинуть, що не переживуть зиму, - виявилося неправдою. І що перед ним — сміливі, винахідливі люди, яких він поважає. По-друге: він побачив, що європейці беруть на себе відповідальність. По-третє: президент США побачив, що росія не виконує своїх зобов’язань і що для них "миром" є капітуляція України", — заявив Макрон.

Гості студії:

  • Станіслав Белковський, публіцист;
  • Олег Устенко, економіст, Радник Президента 2019-му 2024-у роках;
  • Олександр Павліченко, виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини;
  • Олександр Юрченко, народний депутат України, депутатська група "Відновлення України";
  • Сергій Нагорняк, народний депутат "Слуга народу", Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг";
  • Євген Добряк, експерт-мiжнародник, народний депутат України VI скликання;
  • Юрій Романюк, голова Всеукраїнської Громадської Організації "Україна в НАТО";
  • Сергій Ягодзінський, доктор філософських наук, професор;
  • Костянтин Криволап, авіаексперт.

Новини.LIVE інформували, що нещодавно Макрон заявив, що Дональд Трамп на початку війни вважав, що Україна зазнає поразки. Через це він наполягав на швидкому укладенні мирної угоди та перегляді підходів до конфлікту. Згодом, за словами Макрона, позиція Трампа змінилася після того, як він побачив стійкість України та спростування попередніх прогнозів.

Новини.LIVE також писали, що 17 червня 2026 року Президент України Володимир Зеленський провів розмову з Президентом США Дональдом Трампом і Президентом Франції Емманюелем Макроном. Сторони підсумували результати переговорів на саміті G7 та скоординували подальші кроки. Зеленський подякував партнерам за підтримку та наголосив на роботі над наближенням миру.

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18:06 Вибух біля НПЗ за 15 км від Кремля: аналітик про проблеми ППО РФ

18:03 Президент Гондурасу вперше прибув до України та вшанував загиблих воїнів

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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