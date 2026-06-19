Президент США Дональд Трамп змінив своє ставлення щодо російсько-української війни. Він більше не вважає, що українці програють війну. Про це повідомив в ефірі France TV президент Франції Еммануель Макрон.

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Дональд Трамп змінив ставлення до війни в Україні

"Трамп, по-перше, побачив, що все, що йому говорили - що українці - загинуть, що не переживуть зиму, - виявилося неправдою. І що перед ним — сміливі, винахідливі люди, яких він поважає. По-друге: він побачив, що європейці беруть на себе відповідальність. По-третє: президент США побачив, що росія не виконує своїх зобов’язань і що для них "миром" є капітуляція України", — заявив Макрон.

Гості студії:

Станіслав Белковський, публіцист;

Олег Устенко, економіст, Радник Президента 2019-му 2024-у роках;

Олександр Павліченко, виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини;

Олександр Юрченко, народний депутат України, депутатська група "Відновлення України";

Сергій Нагорняк, народний депутат "Слуга народу", Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг";

Євген Добряк, експерт-мiжнародник, народний депутат України VI скликання;

Юрій Романюк, голова Всеукраїнської Громадської Організації "Україна в НАТО";

Сергій Ягодзінський, доктор філософських наук, професор;

Костянтин Криволап, авіаексперт.

Новини.LIVE інформували, що нещодавно Макрон заявив, що Дональд Трамп на початку війни вважав, що Україна зазнає поразки. Через це він наполягав на швидкому укладенні мирної угоди та перегляді підходів до конфлікту. Згодом, за словами Макрона, позиція Трампа змінилася після того, як він побачив стійкість України та спростування попередніх прогнозів.

Новини.LIVE також писали, що 17 червня 2026 року Президент України Володимир Зеленський провів розмову з Президентом США Дональдом Трампом і Президентом Франції Емманюелем Макроном. Сторони підсумували результати переговорів на саміті G7 та скоординували подальші кроки. Зеленський подякував партнерам за підтримку та наголосив на роботі над наближенням миру.