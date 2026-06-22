Лукашенко планує терміново зустрітися з Путіним: ефір Вечір.LIVE

У Кремлі заявили, що російський диктатор Володимир Путін і самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко найближчим часом проведуть зустріч. Під час переговорів сторони планують обговорити заяви Володимира Зеленського щодо російських ретрансляторів біля українсько-білоруського кордону. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков назвав ці слова "агресивною погрозою" та заявив, що Москва вважає їх втручанням у справи Білорусі.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у понеділок, 22 червня

Гості ефіру Вечір.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

Олександр Демченко — журналіст, аналітик з міжнародних питань;

Олег Пендзин — виконавчий директор експерт економічного дискусійного клубу;

Олексій Якубін — кандидат політичних наук;

Максим Гардус — спеціаліст з комунікацій Razom We Stand;

Руслан Микула — співзасновник аналітичного проєкту DeepState;

Ілля Котов — кандидат наук з державного управління, голова Центру розвитку державної стратегії та публічної політики;

Андрій Длігач — доктор економічних наук, голова Advanter Group.

Новини.LIVE інформували, що нещодавно Володимир Зеленський заявив, що вибачень від Олександра Лукашенка недостатньо і потрібні реальні дії. Україна вимагає від Білорусі припинити технічну підтримку Росії, зокрема роботу ретрансляторів, які допомагають ударам по території України. За словами президента України, Київ неодноразово передавав ці вимоги, але очікує їх фактичного виконання, а не заяв.

Новини.LIVE також писали, що 19 червня 2026 року Володимир Зеленський попередив Олександра Лукашенка про відповідальність за підтримку Росії у війні проти України. За його словами, на території Білорусі розміщене обладнання, яке використовується для коригування ударів по українських містах. Президент наголосив, що Україна реагуватиме, якщо Мінськ не припинить таку допомогу.