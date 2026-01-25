Відео
Лідери України, Польщі і Литви проводять брифінг — прямий ефір

Лідери України, Польщі і Литви проводять брифінг — прямий ефір

25 січня 2026 р. 17:01

Президенти Польщі Кароль Навроцький, Литви Ґітанас Науседа та України Володимир Зеленський спілкуються з представниками ЗМІ у Президентському палаці у Вільнюсі. Зустріч відбувається після заходів до 163-ї річниці Січневого повстання та зосереджена на питаннях історичної пам'яті та поточної співпраці між державами.

Онлайн-трансляцію можна подивитись на Новини.LIVE.

Зустріч лідерів у Литві

Володимир Зеленський разом із першою леді прибув до Вільнюса з офіційним візитом 25 січня. Глава держави спільно з європейськими колегами взяв участь у заходах із вшанування пам'яті загиблих у Січневому повстанні.

Зеленський також вже мав особисту зустріч із Науседою. Лідери обговорили енергетичну ситуацію в Україні та посилення ППО.

Крім того, український лідер виступив із гучною промовою під час урочистої частини заходів, яку європейці підтримали бурхливими оплесками.

