Президенти Польщі Кароль Навроцький, Литви Ґітанас Науседа та України Володимир Зеленський спілкуються з представниками ЗМІ у Президентському палаці у Вільнюсі. Зустріч відбувається після заходів до 163-ї річниці Січневого повстання та зосереджена на питаннях історичної пам'яті та поточної співпраці між державами.

Зустріч лідерів у Литві

Володимир Зеленський разом із першою леді прибув до Вільнюса з офіційним візитом 25 січня. Глава держави спільно з європейськими колегами взяв участь у заходах із вшанування пам'яті загиблих у Січневому повстанні.

Зеленський також вже мав особисту зустріч із Науседою. Лідери обговорили енергетичну ситуацію в Україні та посилення ППО.

Крім того, український лідер виступив із гучною промовою під час урочистої частини заходів, яку європейці підтримали бурхливими оплесками.