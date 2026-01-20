Російські загарбники почали масовану атаку на Україну дронами-камікадзе типу Shahed та імітаторами у ніч проти 20 січня. У повітряному просторі країни одночасно фіксують десятки безпілотників.

Масована атака на Україну

У повітряному просторі України перебувають російські ударні дрони, по яких працюють сили протиповітряної оборони. Також ворог запустив балістику, а пізніше стало відомо про зліт стратегічних бомбардувальників противника та перший пуск крилатих ракет. Внаслідок обстрілу на лівому березі столиці виникли перебої зі світлом і водою.

Гості сьогоднішнього ефіру:

Владислав Первухін — командир піхотної роти 3-го баталйьону "Свобода" 4-ї бригади оперативного призначення НГУ "Рубіж",

Сергій Братчук — речник Української добровольчої армії, підполковник,

Тарас Семенюк — політолог-міжнародник,

Олександр Леонов — виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента",

Іван Тимочко — військовий експерт,

Андрій Закревський — заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України,

Ігор Чаленко — політолог, голова Центру аналізу та стратегій,

Андрій Новак — голова Комітету економістів України,

Микола Шафалюк — позивний "Бугай", командир артбатареї 108 окремого батальйону "Вовки Да Вінчі".

Нагадаємо, цієї ночі росіяни вдарили по Києву. В столиці зафіксовано пожежі та вже відомо щонайменше одного постраждалого.

Внаслідок ворожої атаки у Києві виникли перебої зі світлом і водою. Обʼєкти соціальної інфраструктури переходять на автономний режим живлення.