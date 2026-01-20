Відео
Комбінована атака по Україні — ефір Ранок.LIVE

Комбінована атака по Україні — ефір Ранок.LIVE

20 січня 2026 р. 08:00

16 січня 2026
Text

21:00 Підвищення зарплат та пільги бізнесу — інтервʼю Гетманцева

Російські загарбники почали масовану атаку на Україну дронами-камікадзе типу Shahed та імітаторами у ніч проти 20 січня. У повітряному просторі країни одночасно фіксують десятки безпілотників.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі Ранок.LIVE

Масована атака на Україну

У повітряному просторі України перебувають російські ударні дрони, по яких працюють сили протиповітряної оборони. Також ворог запустив балістику, а пізніше стало відомо про зліт стратегічних бомбардувальників противника та перший пуск крилатих ракет. Внаслідок обстрілу на лівому березі столиці виникли перебої зі світлом і водою.

Гості ефіру

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • Владислав Первухін — командир піхотної роти 3-го баталйьону "Свобода" 4-ї бригади оперативного призначення НГУ "Рубіж",
  • Сергій Братчук — речник Української добровольчої армії, підполковник,
  • Тарас Семенюк — політолог-міжнародник,
  • Олександр Леонов — виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента",
  • Іван Тимочко — військовий експерт,
  • Андрій Закревський — заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України,
  • Ігор Чаленко — політолог, голова Центру аналізу та стратегій,
  • Андрій Новак — голова Комітету економістів України,
  • Микола Шафалюк — позивний "Бугай", командир артбатареї 108 окремого батальйону "Вовки Да Вінчі".

Нагадаємо, цієї ночі росіяни вдарили по Києву. В столиці зафіксовано пожежі та вже відомо щонайменше одного постраждалого. 

Внаслідок ворожої атаки у Києві виникли перебої зі світлом і водою. Обʼєкти соціальної інфраструктури переходять на автономний режим живлення. 

