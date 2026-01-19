Відео
Відео

Київ неможливо повернути до графіків відключень — ефір Вечір.LIVE

Київ неможливо повернути до графіків відключень — ефір Вечір.LIVE

19 січня 2026 р. 18:08

16 січня 2026
Text

21:00 Підвищення зарплат та пільги бізнесу — інтервʼю Гетманцева

Text

17:50 Зеленський зробив заяву щодо дефіциту електроенергії — Вечір.LIVE

Речниця Київської міської військової адміністрації заявила, що наразі кияни не можуть повернутися до графіків відключень світла. Це пов'язано з проблемами в електромережах та нерівномірною подачею напруги.

Про це та не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE.

Хто в гостях в ефірі Вечір.LIVE

Проблему відсутності світла в Києві, а також низку інших важливих подій в Україні та світі, обговорять такі експерти: 

  • Андрій Длігач, доктор економічних наук, голова Advanter Group
  • Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова
  • Руслан Горбенко, народний депутат, "Слуга Народу"
  • Павло Розенко, ексвіцепрем'єр-міністр України (2016-2019 рр.)
  • Сергій Ягодзінський, доктор філософських наук, професор
  • Вікторія Войціцька, членкиня Наглядової ради аналітичного центру We Build Ukraine

Нагадаємо, що на складну ситуацію зі світлом у Києві та області впливають складні погодні умови. Через морози відбувається додаткове навантаження на енергосистему.

Своєю чергою гендиректор Yasno Сергій Коваленко заявив, що деякі об'єкти енергетики не підлягають відновленню. Наразі покращень зі світлом чекати не варто.

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:45 Синоптик Діденко розкрила, коли в Україні послабшають морози

